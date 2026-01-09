Masz kartę płatniczą? Naciesz się, bo zostały ci 4 lata
I nie chodzi tu wcale o płatności przy pomocy smartfonów, czy innych urządzeń.
Plan MasterCard jest prosty, a zarazem... zbyt ambitny, aby mógł się powieść w wyznaczonym terminie. Mowa tu o płatnościach biometrycznych, które miałyby stać się standardem do 2030 roku. Tym samym za zakupy mielibyśmy płacić przy pomocy odcisków palców, dłoni, lub skanu twarzy. Nie ma więc mowy o skradzionej, czy zgubionej karcie, czy zostawieniu jej w domu. Tak długo, jak mamy palce/twarz, tak długo możemy płacić za zakupy.
Przyszłość bez kart płatniczych
Gdzie więc leży problem? Otóż konieczna byłaby wymiana terminali płatniczych na takie, które akceptują płatności biometryczne. Kolejną kwestią są problemy legislacyjne. Tego typu urządzenia muszą zostać uznane za legalne. I chociaż o to, czy zostaną one dopuszczone, nie musimy się martwić, to na pewno wydłuży to wprowadzanie nowego standardu.
A co z płatnościami przez internet? Tu MasterCard wymyślił niezwykle innowacyjne rozwiązanie polegające na generowaniu w aplikacji jednorazowego tokenu w postaci kodu cyfrowego, który pozwala na opłacenie pojedynczej transakcji. Jeśli brzmi to dziwnie znajomo, to owszem: opis idealnie odpowiada temu, jak działa BLIK.