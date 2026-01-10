Płatności bezgotówkowe

Z e-Urzędu Skarbowego zniknęła ważna funkcja. Powód zaskakuje

Aplikacja e-Urząd Skarbowy nie pozwala już na opłacenie podatków w określony sposób. Z listy zniknęła popularna metoda, a powód zaskakuje.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:08
Z e-Urzędu Skarbowego zniknęła ważna funkcja. Powód zaskakuje

O sprawie pisze serwis cashless.pl. Okazuje się, że z listy dostępnych sposobów płatności w aplikacji e-Urząd Skarbowy zniknęły karty płatnicze. To o tyle zaskakujące, że te zostały wprowadzone w marcu 2025 roku, więc stosunkowo niedawno. Co jest powodem?

Aplikacja e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów nie odniosło się jeszcze do tych doniesień. Natomiast nieoficjalnie wiadomo, że skończyła się umowa z firmą eService, która obsługiwała transakcje za pomocą kart płatniczych. Odbył się przetarg na kolejny okres, ale został oprotestowany. To zablokowało możliwość podpisania nowej umowy, więc transakcje kartami zostały wyłączone.

Polska Bezgotówkowa, która finansowała obsługę transakcji, przyznała, że problemem są kwestie proceduralne, chociaż nie zdradza ich szczegółów. Jednocześnie zapewniono, że trwają intensywne prace nad przywróceniem możliwości płacenia kartami.

Jest możliwość, że płatności kartą w aplikacji e-Urząd Skarbowy zostanie wkrótce przywrócona, ale w ograniczony sposób. Obsługa może ponownie zostać powierzona firma eService, ale bez przetargu. W związku z tym możliwa będzie tylko do określonej sumy transakcji. Po jej przekroczeniu ponownie zostanie wyłączona do czasu rozstrzygnięcia kwestii przetargowych.

