Z e-Urzędu Skarbowego zniknęła ważna funkcja. Powód zaskakuje

O sprawie pisze serwis cashless.pl. Okazuje się, że z listy dostępnych sposobów płatności w aplikacji e-Urząd Skarbowy zniknęły karty płatnicze. To o tyle zaskakujące, że te zostały wprowadzone w marcu 2025 roku, więc stosunkowo niedawno. Co jest powodem?

Aplikacja e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów nie odniosło się jeszcze do tych doniesień. Natomiast nieoficjalnie wiadomo, że skończyła się umowa z firmą eService, która obsługiwała transakcje za pomocą kart płatniczych. Odbył się przetarg na kolejny okres, ale został oprotestowany. To zablokowało możliwość podpisania nowej umowy, więc transakcje kartami zostały wyłączone.

Polska Bezgotówkowa, która finansowała obsługę transakcji, przyznała, że problemem są kwestie proceduralne, chociaż nie zdradza ich szczegółów. Jednocześnie zapewniono, że trwają intensywne prace nad przywróceniem możliwości płacenia kartami.