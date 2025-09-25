Myślała, że wygrała auto i kasę. Warunek odbioru nagród zaskoczył

Gratulacje, wygrała pani auto i pieniądze

Policja przestrzega nad kolejnym typem oszustwa, które grasuje w sieci. Cała sytuacja miała miejsce kilka dni temu. 15 września mieszkanka Gniezna dostała radosną wiadomość na portalu społecznościową - wiadomość, jaką otrzymała kobieta sugerowała, że wygrała ona pieniądze i samochód.

Wystarczyło jedynie odebrać nagrodę. Ale aby to stało się możliwe, zwycięzca musiał jednak spełnić jeden prosty warunek, który został bardzo konkretnie opisany. Jaki? Wszystko zostało zrelacjonowane w raporcie policyjnym:

Aby otrzymać nagrody, trzeba było zakupić trzy karty Apple i podać ich kody. Kobieta uwierzyła w obietnicę. Gdy jednak przez cztery dni nie przyszła żadna informacja o finalizacji nagród zawiadomiła o oszustwie policjantów z Gniezna. Łączne straty w tym przypadku wyniosły 1700 złotych.

Policjanci po raz kolejny przestrzegają o tym, że oszuści w wysłanych wiadomościach przekonują o prawdziwości nagród i namawiają do prostych czynności. Jednak, jeśli proszą o jakiekolwiek płatności lub namawiają do zakupu - powinna w naszej głowie zapalić się lampka ostrzegawcza.