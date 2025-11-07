Gry

Grand Theft Auto VI znowu opóźnione. Trochę sobie poczekamy

Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tej dekady pojawi się pół roku później. Rockstar Games ogłosiło oficjalnie, że potrzebuje czasu na poprawki.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05:35
1
GTA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier na świecie, która została zapoczątkowana w 1997 roku. Ostania odsłona - Grand Theft Auto V - sprzedała się w ponad 220 milionach egzemplarzy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że zapowiedź GTA VI w 2023 roku wzbudziła spore emocje.

Nowa data premiery to 19 listopada 2026

Pierwotnie debiut miał nastąpić w 2025 roku, później termin ten przesunięto na 26 maja 2026, a teraz ponownie mowa o opóźnieniu. W oficjalnym komunikacie Rockstar Games możemy przeczytać, że Grand Theft Auto VI pojawi się 19 listopada 2026. Powodem ma być chęć dopracowania tytułu. Mowa o wydaniach na konsole, bo gracze PC poczekają jeszcze dłużej.

Nie da się zaprzeczyć, że wymagania fanów będą ogromne. Poprzednik debiutował na rynku 12 lat temu, w 2013 roku. Dodatkowo GTA VI ma być podobno rekordowo drogie - chociaż wydawcy z Take-Two nie zdradzili oficjalnej ceny, to eksperci branżowi mówią o 80 dolarach (o 33% drożej). Pojawiły się też plotki o dodatkowo płatnym trybie online.

Część źródeł wskazuje, że faktycznym powodem opóźnień mogą być ostatnie problemy Rockstar Games ze związkami zawodowymi i masowe zwolnienia. Rzecznik prasowy studia twierdzi, że to nieprawda, a osoby te zostały zwolnione za dzielenie się poufnymi informacjami na forach.

