Grand Theft Auto VI znowu opóźnione. Trochę sobie poczekamy
Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tej dekady pojawi się pół roku później. Rockstar Games ogłosiło oficjalnie, że potrzebuje czasu na poprawki.
GTA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier na świecie, która została zapoczątkowana w 1997 roku. Ostania odsłona - Grand Theft Auto V - sprzedała się w ponad 220 milionach egzemplarzy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że zapowiedź GTA VI w 2023 roku wzbudziła spore emocje.
Nowa data premiery to 19 listopada 2026
Pierwotnie debiut miał nastąpić w 2025 roku, później termin ten przesunięto na 26 maja 2026, a teraz ponownie mowa o opóźnieniu. W oficjalnym komunikacie Rockstar Games możemy przeczytać, że Grand Theft Auto VI pojawi się 19 listopada 2026. Powodem ma być chęć dopracowania tytułu. Mowa o wydaniach na konsole, bo gracze PC poczekają jeszcze dłużej.
Nie da się zaprzeczyć, że wymagania fanów będą ogromne. Poprzednik debiutował na rynku 12 lat temu, w 2013 roku. Dodatkowo GTA VI ma być podobno rekordowo drogie - chociaż wydawcy z Take-Two nie zdradzili oficjalnej ceny, to eksperci branżowi mówią o 80 dolarach (o 33% drożej). Pojawiły się też plotki o dodatkowo płatnym trybie online.
Hi everyone,— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
Część źródeł wskazuje, że faktycznym powodem opóźnień mogą być ostatnie problemy Rockstar Games ze związkami zawodowymi i masowe zwolnienia. Rzecznik prasowy studia twierdzi, że to nieprawda, a osoby te zostały zwolnione za dzielenie się poufnymi informacjami na forach.