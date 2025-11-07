Grand Theft Auto VI znowu opóźnione. Trochę sobie poczekamy

GTA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier na świecie, która została zapoczątkowana w 1997 roku. Ostania odsłona - Grand Theft Auto V - sprzedała się w ponad 220 milionach egzemplarzy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że zapowiedź GTA VI w 2023 roku wzbudziła spore emocje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa data premiery to 19 listopada 2026

Pierwotnie debiut miał nastąpić w 2025 roku, później termin ten przesunięto na 26 maja 2026, a teraz ponownie mowa o opóźnieniu. W oficjalnym komunikacie Rockstar Games możemy przeczytać, że Grand Theft Auto VI pojawi się 19 listopada 2026. Powodem ma być chęć dopracowania tytułu. Mowa o wydaniach na konsole, bo gracze PC poczekają jeszcze dłużej.

Nie da się zaprzeczyć, że wymagania fanów będą ogromne. Poprzednik debiutował na rynku 12 lat temu, w 2013 roku. Dodatkowo GTA VI ma być podobno rekordowo drogie - chociaż wydawcy z Take-Two nie zdradzili oficjalnej ceny, to eksperci branżowi mówią o 80 dolarach (o 33% drożej). Pojawiły się też plotki o dodatkowo płatnym trybie online.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025