Płatności bezgotówkowe

PIN to przeżytek. Płatności zbliżeniowe nawet bez limitów

Wielka Brytania podjęła przełomową decyzję. Banki mogą nawet całkowicie znieść limit płatności zbliżeniowych, przy którym trzeba podawać PIN.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:26
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PIN to przeżytek. Płatności zbliżeniowe nawet bez limitów

Przyzwyczailiśmy się już, że przy płatnościach zbliżeniowych też musimy podawać numer PIN, jeśli przekraczają one ustaloną kwotę (w Polsce to 100 zł). W Wielkiej Brytanii granica to 100 funtów, ale wkrótce i ona może przestać obowiązywać. Brytyjski urząd Financial Conduct Authority (FCA) od marca 2026 roku zmienia zasady.

Dalsza część tekstu pod wideo

Płatności zbliżeniowe bez limitów?

Od marca 2026 roku przestanie obowiązywać odgórny limit 100 funtów, przy którym trzeba podawać PIN przy płatnościach zbliżeniowych. Nowe zasady przewidują, że to banki same będą mogły ustalać tę kwotę. Co więcej, możliwe będzie także całkowite zniesienie limitu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
-12.13 zł
341.13 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Advertisement

Co więcej, Financial Conduct Authority (FCA) zachęca też banki, aby te dały klientom możliwość ustalenia tego limitu we własnym zakresie. Co prawda urząd spodziewa się, że nie wszystkie instytucje finansowe wdrożą zmiany od marca, ale ważne jest, aby przynajmniej była taka możliwość.

W Polsce limit płatności zbliżeniowych bez dodatkowej autoryzacji wynosi 100 zł. W 2020 roku został podniesiony, bo wcześniej wynosił zaledwie 50 zł. W Wielkiej Brytanii kwota 100 funtów obowiązuje od 2021 roku.

Image
telepolis
płatności zbliżeniowe wielka brytania płatności zbliżeniowe telefonem płatności zbliżeniowe limity
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BBC