PIN to przeżytek. Płatności zbliżeniowe nawet bez limitów

Przyzwyczailiśmy się już, że przy płatnościach zbliżeniowych też musimy podawać numer PIN, jeśli przekraczają one ustaloną kwotę (w Polsce to 100 zł). W Wielkiej Brytanii granica to 100 funtów, ale wkrótce i ona może przestać obowiązywać. Brytyjski urząd Financial Conduct Authority (FCA) od marca 2026 roku zmienia zasady.

Dalsza część tekstu pod wideo

Płatności zbliżeniowe bez limitów?

Od marca 2026 roku przestanie obowiązywać odgórny limit 100 funtów, przy którym trzeba podawać PIN przy płatnościach zbliżeniowych. Nowe zasady przewidują, że to banki same będą mogły ustalać tę kwotę. Co więcej, możliwe będzie także całkowite zniesienie limitu.

Co więcej, Financial Conduct Authority (FCA) zachęca też banki, aby te dały klientom możliwość ustalenia tego limitu we własnym zakresie. Co prawda urząd spodziewa się, że nie wszystkie instytucje finansowe wdrożą zmiany od marca, ale ważne jest, aby przynajmniej była taka możliwość.