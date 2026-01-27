Duży bank ogłosił przerwę. Zacznie się dziś o 22:00

Santander Consumer Bank z przerwą 27 stycznia 2026

Aby aplikacje bankowe były jak najbardziej niezawodne, banki muszą od czasu do czasu zarządzić przerwę w ich działaniu i je odpowiednio zmodernizować. Wszelkiego rodzaju prace techniczne są zazwyczaj przeprowadzane w godzinach wieczornych lub nocnych, tak aby, jak najmniej zakłócać ich funkcjonowanie.

Prace serwisowe - jak uniknąć niepotrzebnego stresu?

Każdy z klientów doskonale zdaje sobie sprawę, że prace serwisowe są niezbędne, do prawidłowego funkcjonowania aplikacji bankowej i to one zapewniają bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Ważne jest także to, aby pamiętać o regularnej aktualizacji aplikacji oraz systemu operacyjnego. Jest to ważne, ponieważ często zawierają one poprawki bezpieczeństwa. Dzięki temu, nasze urządzenie jest mniej podatne na ataki. Całe szczęście dla nas, banki inwestują w nowoczesne technologie i systemy zabezpieczeń, aby minimalizować ryzyko takich sytuacji.