Płatności bezgotówkowe

Duży bank ogłosił przerwę. Zacznie się dziś o 22:00

Aplikacje bankowe stały się już na dobre nieodłącznym elementem zarządzania naszymi codziennymi finansami. Dlatego też warto, z odpowiednim wyprzedzeniem, zapoznać się z komunikatami o przerwach w ich działaniu, szczególnie tych planowanych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:14
0
Santander Consumer Bank z przerwą 27 stycznia 2026

Aby aplikacje bankowe były jak najbardziej niezawodne, banki muszą od czasu do czasu zarządzić przerwę w ich działaniu i je odpowiednio zmodernizować. Wszelkiego rodzaju prace techniczne są zazwyczaj przeprowadzane w godzinach wieczornych lub nocnych, tak aby, jak najmniej zakłócać ich funkcjonowanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W dniu 27 stycznia 2026, w godzinach 22:00 - 23:00 odbędą się prace serwisowe. Aplikacja i bankowość internetowa będą niedostępne. Za niedogodności przepraszamy.

informuje Santander Consumer Bank na swojej stronie internetowej.

Prace serwisowe - jak uniknąć niepotrzebnego stresu?

Najlepszym sposobem na uniknięcie niepotrzebnego stresu, to przygotowanie się na możliwość niedostępności aplikacji bankowej oraz serwisu transakcyjnego. Wszelkie planowane wydatki najlepiej jest zrealizować poza godzinami przerwy. 

Każdy z klientów doskonale zdaje sobie sprawę, że prace serwisowe są niezbędne, do prawidłowego funkcjonowania aplikacji  bankowej i to one zapewniają bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Ważne jest także to, aby pamiętać o regularnej aktualizacji aplikacji oraz systemu operacyjnego. Jest to ważne, ponieważ często zawierają one poprawki bezpieczeństwa. Dzięki temu, nasze urządzenie jest mniej podatne na ataki. Całe szczęście dla nas, banki inwestują w nowoczesne technologie i systemy zabezpieczeń, aby minimalizować ryzyko takich sytuacji. 

telepolis
Zródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander Consumer Bank