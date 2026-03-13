Huawei wraca do gry. Router Wi-Fi X w 5G wykręca 5,3 Gb/s

Nowy router Huawei Wi-Fi X to ciekawa propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy w każdych okolicznościach potrzebują stabilnego połączenia sieciowego.

Huawei Wi-Fi X ma kształt… litery X

Najbardziej rzucającą się w oczy cechą modelu Huawei Wi-Fi X jest jego rozkładana, krzyżowa konstrukcja w kształcie litery X. Ramiona można ustawić pod dowolnym kątem, nawet spłaszczyć lub też rozszerzyć do 90 stopni. Jak zachwala producent, taka konstrukcja pozwala na optymalne ułożenie anten i ściślejsze ukierunkowanie wiązki, co przekłada się na wzrost siły sygnału o 13%.

Urządzenie wyposażono łącznie w 16 wbudowanych anten komórkowych, które w połączeniu z układem 4T4R zapewniają pełny, 360-stopniowy zasięg sieci.

Router obsługuje agregację trzech pasm (3CC), co w optymalnych warunkach pozwala mu osiągać prędkość pobierania na poziomie 5,3 Gb/s oraz prędkość wysyłania do 1 Gb/s. Taka przepustowość gwarantuje płynne prowadzenie transmisji na żywo w rozdzielczości 4K bez zauważalnych opóźnień. Aby zapobiec przegrzewaniu się podczas intensywnej pracy, producent zastosował zaawansowany system chłodzenia z dwuwarstwowym grafenem i materiałami o wysokiej przewodności cieplnej.

Na jednym z ramion X-a znajduje się dotykowy ekran, wyświetlający najważniejsze parametry pracy routera: siłę sygnału, stan połączenia czy poziom naładowania akumulatora.

Router ma wbudowany akumulator o pojemności 12 000 mAh, który pozwala na 24 godziny ciągłego korzystania z internetu lub do 20 godzin bezprzerwowego strumieniowania wideo.