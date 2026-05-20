Paribas rozdaje klientom 550 zł. Kto pierwszy, ten lepszy

Jak otrzymać 550 zł od BNP Paribas?

Instrukcje promocji są zamieszczone na stronie internetowej banku i cała zabawa rozpoczyna się od rejestracji (wypełnienia formularza). Każdy nowy klient może to zrobić, ale jedynie do wyczerpania puli 4000 rejestracji. Promocja została ograniczona czasowo, zatem rejestracji dokonać należy do 21 czerwca 2026. Warunki nie są jakieś wygórowane. Najprościej rzecz ujmując, aby otrzymać 550 zł od banku, należy otworzyć konto osobiste i aktywować kartę.

Bank przeleje nam 550 zł w częściach, dostaniemy przelewem na konto osobiste po 100 i 150 zł w czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu.

Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji "Letni szał"?

Promocja ta jest przeznaczona dla nowych klientów banku. Muszą oni zawrzeć umowę o konto osobiste z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Mogą to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez internet. Uczestnik promocji musi także wyrazić zgody na komunikację z bankiem BNP Paribas w celach marketingowych. Jest to niezbędne, aby skorzystać z przywilejów. Warunkiem, jaki należy spełnić jest aktywowanie karty do końca maja, czyli do 31.05.2026.