Korzystasz z Discorda? Weszła ważna zmiana
Użytkownicy Discorda mają powody do zadowolenia. Aplikacja właśnie otrzymała ważną aktualizację, dzięki której jest bezpieczniejsza.
Discord bardzo szybko zyskał na popularności. Głównie dlatego, że pozwala całkowicie za darmo tworzyć własne serwery, gdzie można rozmawiać ze znajomymi. Dzisiaj platforma na 690 mln zarejestrowanych użytkowników i 200 mln aktywnie korzystających z niej osób. Właśnie stała się jeszcze lepsza, chociaż tak naprawdę stało się to już w marcu.
Discord stał się bezpieczniejszy
Discord ogłosił, że wszystkie rozmowy audio oraz wideo są teraz zabezpieczone za pomocą szyfrowania end-to-end. Oznacza to, że żadna inna osoba nie będzie miał w nie wzgląd, w tym sama platforma. Zmiana nie nastąpiła teraz. Wprowadzona została już w marcu, ale po kilku tygodniach testów Discord mógł wreszcie oficjalnie ogłosić, że wszystko działa tak, jak powinno.
Tym samym Discord w ten sposób chroni już nie tylko wspomniane rozmowy audio oraz wideo, ale także prywatne chaty, chaty grupowe, kanały głosowe, a także transmisje na żywo. Jedynym wyjątkiem są kanały, ale to zrozumiałe, bo korzysta z nich wiele osób, więc służą do komunikacji publicznej, a nie prywatnej.
Co ważne, Discord korzysta z protokołu DAVE, który dostępny jest na licencji open-source. Tym samym szyfrowanie end-to-end (E2EE) działa na wszystkich platformach, na których dostępna jest usługa - komputerach, telefonach, przeglądarkach internetowych, a także konsolach PlayStation i Xbox.