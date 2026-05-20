Korzystasz z Discorda? Weszła ważna zmiana

Użytkownicy Discorda mają powody do zadowolenia. Aplikacja właśnie otrzymała ważną aktualizację, dzięki której jest bezpieczniejsza.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
08:23
Discord bardzo szybko zyskał na popularności. Głównie dlatego, że pozwala całkowicie za darmo tworzyć własne serwery, gdzie można rozmawiać ze znajomymi. Dzisiaj platforma na 690 mln zarejestrowanych użytkowników i 200 mln aktywnie korzystających z niej osób. Właśnie stała się jeszcze lepsza, chociaż tak naprawdę stało się to już w marcu.

Discord stał się bezpieczniejszy

Discord ogłosił, że wszystkie rozmowy audio oraz wideo są teraz zabezpieczone za pomocą szyfrowania end-to-end. Oznacza to, że żadna inna osoba nie będzie miał w nie wzgląd, w tym sama platforma. Zmiana nie nastąpiła teraz. Wprowadzona została już w marcu, ale po kilku tygodniach testów Discord mógł wreszcie oficjalnie ogłosić, że wszystko działa tak, jak powinno.

Tym samym Discord w ten sposób chroni już nie tylko wspomniane rozmowy audio oraz wideo, ale także prywatne chaty, chaty grupowe, kanały głosowe, a także transmisje na żywo. Jedynym wyjątkiem są kanały, ale to zrozumiałe, bo korzysta z nich wiele osób, więc służą do komunikacji publicznej, a nie prywatnej. 

Co ważne, Discord korzysta z protokołu DAVE, który dostępny jest na licencji open-source. Tym samym szyfrowanie end-to-end (E2EE) działa na wszystkich platformach, na których dostępna jest usługa - komputerach, telefonach, przeglądarkach internetowych, a także konsolach PlayStation i Xbox.

Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer