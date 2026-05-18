mObywatel z kolejnym dokumentem. Skorzystają ponad 84 tysiące Polaków

Ponad 84 tysiące fizjoterapeutów od dziś potwierdzą swoje kwalifikacje za pomocą telefonu. Cyfrowa legitymacja jest już dostępna w aplikacji. Daje takie same uprawnienia jak jej fizyczny odpowiednik, a dodanie jej do mObywatela zajmuje tylko kilka sekund.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od 1 czerwca 2018 roku wszyscy fizjoterapeuci w Polsce muszą obowiązkowo posiadać dokument potwierdzający ich kwalifikacje. Prawo wykonywania zawodu wydawane jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów po wcześniejszym wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Dotąd legitymacja fizjoterapeuty miała formę plastikowej karty. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od dziś fizjoterapeuci mogą posługiwać się jej cyfrową wersją dostępną w aplikacji mObywatel. Oba dokumenty są równoważne – dają takie same uprawnienia.

Dodanie legitymacji fizjoterapeuty do aplikacji jest bardzo proste i zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy wybrać opcję dodawania dokumentu, a następnie wyszukać PWZ fizjoterapeuty i zatwierdzić swoją decyzję. Jeśli użytkownik posiada aktywny mDowód oraz figuruje w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, jego dokument pojawi się na ekranie głównym aplikacji.

Cyfrowa legitymacja składa się z imienia lub imion, nazwiska, zdjęcia pobranego z Rejestru Dowodów Osobistych, numeru PWZFz – numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W dowolnej chwili użytkownik może zaktualizować lub usunąć swój dokument. Aplikacja umożliwia także potwierdzenie swoich danych przy pomocy kodu QR.

Rząd ogłasza sukces cyfrowych dokumentów