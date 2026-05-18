mObywatel z kolejnym dokumentem. Skorzystają ponad 84 tysiące Polaków
mObywatel niemal co tydzień przynosi jakąś nowość. Dziś zadebiutował w nim kolejny cyfrowy dokument, z którego może skorzystać ponad 84 tysiące osób.
Ponad 84 tysiące fizjoterapeutów od dziś potwierdzą swoje kwalifikacje za pomocą telefonu. Cyfrowa legitymacja jest już dostępna w aplikacji. Daje takie same uprawnienia jak jej fizyczny odpowiednik, a dodanie jej do mObywatela zajmuje tylko kilka sekund.
Od 1 czerwca 2018 roku wszyscy fizjoterapeuci w Polsce muszą obowiązkowo posiadać dokument potwierdzający ich kwalifikacje. Prawo wykonywania zawodu wydawane jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów po wcześniejszym wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Dotąd legitymacja fizjoterapeuty miała formę plastikowej karty. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od dziś fizjoterapeuci mogą posługiwać się jej cyfrową wersją dostępną w aplikacji mObywatel. Oba dokumenty są równoważne – dają takie same uprawnienia.
Dodanie legitymacji fizjoterapeuty do aplikacji jest bardzo proste i zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy wybrać opcję dodawania dokumentu, a następnie wyszukać PWZ fizjoterapeuty i zatwierdzić swoją decyzję. Jeśli użytkownik posiada aktywny mDowód oraz figuruje w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, jego dokument pojawi się na ekranie głównym aplikacji.
Cyfrowa legitymacja składa się z imienia lub imion, nazwiska, zdjęcia pobranego z Rejestru Dowodów Osobistych, numeru PWZFz – numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W dowolnej chwili użytkownik może zaktualizować lub usunąć swój dokument. Aplikacja umożliwia także potwierdzenie swoich danych przy pomocy kodu QR.
Rząd ogłasza sukces cyfrowych dokumentów
Jak zachwala rząd, cyfrowe dokumenty cieszą się ogromnym zaufaniem Polaków. Świadczyć ma o tym ich liczba – ponad 11 milionów użytkowników wygenerowało 26,3 miliona dokumentów. Do najpopularniejszych należą mDowód, mPrawo jazdy oraz Moje pojazdy. Wśród tych potwierdzających kwalifikacje zawodowe prym wiodą Legitymacja służbowa nauczyciela, PWZ pielęgniarki oraz PWZ lekarza.