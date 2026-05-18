Gmail miga ekranem i nie pozwala odczytać treści? Nie tylko u ciebie

Użytkownicy tabletów i składanych smartfonów z Androidem zmagają się z poważnym błędem w aplikacji Gmail. Otwarcie skrzynki odbiorczej i próby czytania wiadomości skutkują uciążliwym miganiem ekranu, znikającym tekstem, a w skrajnych przypadkach całkowicie pustym wyświetlaczem. Na problem narzeka rosnąca liczba użytkowników na Reddicie i w mediach społecznościowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem nasila się szczególnie podczas prób przewijania treści wiadomości z osadzonymi grafikami. Początkowo wyświetla się fragment e-maila, ale wystarczy lekko przesunąć jego zawartość, a ekran zaczyna migotać. Treść znika.

Niestety, standardowe metody, takie jak wymuszenie zatrzymania aplikacji czy czyszczenie pamięci podręcznej Gmaila, nie przynoszą żadnych rezultatów.

Na usterkę narażeni się użytkownicy urządzeń różnych marek, ale raporty wskazują, że najczęściej występuje na sprzęcie Samsunga. Wśród wymienianych modeli znajdują się między innymi tablety z serii Galaxy Tab S9 oraz składane smartfony z rodziny Galaxy Z Fold. Problem nie dotyczy za to zwykłych smartfonów – chodzi o urządzenia z dużymi ekranami w tabletowym układzie.

Winowajcą jest Android System WebView

Wszystko wskazuje na to, że głównym winowajcą jest Android System WebView. Jest to komponent systemowy odpowiedzialny za wyświetlanie treści internetowych wewnątrz aplikacji. Ostatnia aktualizacja tej usługi prawdopodobnie wprowadziła wadliwy kod, z którym nie radzą sobie większe wyświetlacze.

Do czasu wydania oficjalnej poprawki przez Google, można skorzystać z kilku prostych, choć tymczasowych rozwiązań. Pierwszym z nich jest fizyczne obrócenie urządzenia z pionu do poziomu i z powrotem z otwartym mailem, co na chwilę eliminuje miganie ekranu.

Jeśli to nie pomaga, należy przejść głębiej do ustawień urządzenia. Wymaga to odnalezienia na liście aplikacji pozycji Android System WebView, a następnie wyczyszczenia jej pamięci podręcznej oraz danych. Skuteczną metodą jest również odinstalowanie ostatnich aktualizacji tego narzędzia. Warto przy tym pamiętać o tymczasowym wyłączeniu automatycznych aktualizacji w sklepie Google Play, aby tablet nie pobrał wadliwej wersji ponownie w nocy.