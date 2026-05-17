Advanced Shader Delivery rewolucją? Microsoft: 95% szybsze ładowanie

AMD ASD na przenośnych konsolach. Forza Horizon 6 pierwszą grą

W zeszłym roku Microsoft zapowiedział Advanced Shader Delivery na przenośne urządzenia do gier z Windows 11 – a konkretnie linię ASUS Xbox ROG Ally.

Advanced Shader Delivery to mechanizm wstępnego prekompilowania shaderów, który znacznie przyspiesza wczytywanie gier. Różnica w Forza Horizon 6 jest ogromna – na Ryzen 7 5800 + RX 7600 zamiast ok. minuty, gra wczytuje się w 4 sekundy.

Microsoft stworzył Precompiled Shader Database (PSDB), czyli globalną bazę shaderów odseparowanych od sterowników GPU i umieszczonych w chmurze. Baza wykrywa konfigurację użytkownika (gra, GPU, sterownik) i pobiera prekompilowane shadery z wyprzedzeniem – dzięki czemu przy uruchomieniu gry wszystko jest już gotowe, co eliminuje czekanie. Na konsolach to standard od lat, ale teraz trafia także na PC, co jest szczególnie ważne dla urządzeń takich jak ASUS Xbox ROG Ally X, mających oferować konsolowe doświadczenie.

Aby skorzystać z tego w Forza Horizon 6, potrzebna jest wersja gry z Microsoft Store / aplikacji Xbox na PC oraz udział w programie Xbox Insiders.