Kraken nie był wytworem fikcji? Te pradawne ośmiornice były ogromne

Te "krakeny" były szczytowymi drapieżcami

Badanie opublikowane w "Science" ujawnia, że starożytne ośmiornice osiągały od 7 do nawet 19 metrów długości i polowały obok rekinów, mozazaurów (to takie wężowate morskie gady) i plezjozaurów. Dotychczas te ostatnie były uważane za jedynych wielkich drapieżników kredowych mórz.

Paleontolog Yasuhiro Iba z Uniwersytetu Hokkaido i jego zespół przeanalizowali szczęki 27 starożytnych ośmiornic ze skamieniałości znalezionych w Japonii i na kanadyjskiej Wyspie Vancouver. 12 z nich odkryli dzięki opracowanej przez siebie metodzie polegającej na skanowaniu skał w przekrojach w poszukiwaniu ukrytych szczątków.

Dlaczego wcześniej o tym nie wiedzieliśmy? Ośmiornice mają miękkie ciała, które rzadko zachowują się jako skamieniałości. Jednak ich dzioby zbudowane z chityny są na tyle twarde, że przetrwały miliony lat. Na największych znalezionych szczękach widać wyraźne ślady zużycia. Rysy, odpryski i zaokrąglone krawędzie to dowód, że zwierzęta wielokrotnie rozgryzały twarde zdobycze takie jak muszle i kości. Adiel Klompmaker z Uniwersytetu Alabamy przyznaje, że spotkanie z takim stworzeniem na otwartym morzu musiało być przerażającym widokiem.