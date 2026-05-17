Nauka

Kraken nie był wytworem fikcji? Te pradawne ośmiornice były ogromne

Sto milionów lat temu w morzach żyły gigantyczne ośmiornice dorównujące rozmiarami największym morskim gadom epoki dinozaurów. Nowe odkrycie rzuca nowe światło na to, jak wyglądały prehistoryczne oceany.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
17 MAJ 2026
Te "krakeny" były szczytowymi drapieżcami

Badanie opublikowane w "Science" ujawnia, że starożytne ośmiornice osiągały od 7 do nawet 19 metrów długości i polowały obok rekinów, mozazaurów (to takie wężowate morskie gady) i plezjozaurów. Dotychczas te ostatnie były uważane za jedynych wielkich drapieżników kredowych mórz.

Paleontolog Yasuhiro Iba z Uniwersytetu Hokkaido i jego zespół przeanalizowali szczęki 27 starożytnych ośmiornic ze skamieniałości znalezionych w Japonii i na kanadyjskiej Wyspie Vancouver. 12 z nich odkryli dzięki opracowanej przez siebie metodzie polegającej na skanowaniu skał w przekrojach w poszukiwaniu ukrytych szczątków.

Dlaczego wcześniej o tym nie wiedzieliśmy? Ośmiornice mają miękkie ciała, które rzadko zachowują się jako skamieniałości. Jednak ich dzioby zbudowane z chityny są na tyle twarde, że przetrwały miliony lat. Na największych znalezionych szczękach widać wyraźne ślady zużycia. Rysy, odpryski i zaokrąglone krawędzie to dowód, że zwierzęta wielokrotnie rozgryzały twarde zdobycze takie jak muszle i kości. Adiel Klompmaker z Uniwersytetu Alabamy przyznaje, że spotkanie z takim stworzeniem na otwartym morzu musiało być przerażającym widokiem.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze dokładnie, czym żywiły się te gigantyczne ośmiornice ani czy rywalizowały z innymi drapieżnikami o te same ofiary. Mogły polować na ryby, ślimaki i inne zwierzęta morskie. Neil Landman z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku podkreśla, że odkrycie kolejnych skamieniałości w różnych miejscach na świecie pomoże lepiej zrozumieć pradawne łańcuchy pokarmowe. Jest jeszcze wiele innych tajemnic w tym temacie, które czekają na dalsze odkrycia.

Źródła zdjęć: Fadila Fitra Kusuma / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Phys.org