Samsung Galaxy A27 na renderach. Znamy wygląd smartfonu

Samsung przygotowuje premierę nowego smartfonu z popularnej rodziny. Model Galaxy A27 pojawił się w sieci na grafikach producenta akcesoriów. Materiały ujawniają wygląd nadchodzącego urządzenia.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17 MAJ 2026
Nowy ekran i koniec z wycięciem w kształcie kropli

Samsung Galaxy A27 przyniesie niewielkie zmiany w wyglądzie w porównaniu do starszego modelu Galaxy A26. Wygląda na to, że producent zrezygnuje z wycięcia w ekranie w kształcie kropli wody, zamiast tego stosując okrągły otwór na przedni aparat. Ramki wokół wyświetlacza mają być smuklejsze, szczególnie ta z dołu. Smartfon otrzyma płaski ekran o przekątnej 6,7 cala. Będzie to rozmiar identyczny jak w poprzedniku.

Konstrukcja ma nawiązywać do modeli Galaxy A37 i Galaxy A57 (nasz test), które zostały zaprezentowane w marcu. Obudowa smartfonu ma mieć grubość około 7,9 milimetra. Na bocznej ramce pojawi się charakterystyczne podwyższenie na przyciski, stosowane w nowej linii urządzeń tej marki. Do sieci trafiły zdjęcia białej wersji kolorystycznej w przezroczystym etui firmy DuxDucis. Pokazują one dokładne rozmieszczenie elementów obudowy, przycisków oraz złączy.

Trzy aparaty z tyłu obudowy

Na tylnym panelu znajdzie się potrójny zestaw fotograficzny. Obiektywy zostaną umieszczone pionowo na delikatnie wystającej wyspie. Taka konstrukcja sprawi, że telefon będzie się kołysał po położeniu go na płaskiej powierzchni. Dioda doświetlająca LED znajdzie się poza modułem aparatu, bezpośrednio na tylnym panelu. Przedni aparat doczeka się ulepszenia. Otrzyma on matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli i lepszą ostrość, co powinno poprawić jakość autoportretów oraz połączeń wideo.

Urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 5000 mAh. Smartfon będzie wspierał ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Galaxy A27 ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16 z nakładką One UI 8.5 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Oprogramowanie ma bazować na wydaniu oznaczonym jako QPR2.

Wersje kolorystyczne i termin premiery

Samsung planuje wprowadzić smartfon na rynek w kilku wersjach kolorystycznych. Oprócz białego wariantu widocznego na przeciekach, dostępne będą wersje czarna, niebieska, zielona oraz różowa. Oficjalna data prezentacji nie została jeszcze podana przez producenta. Smartfon Galaxy A27 ma zadebiutować w drugiej połowie tego roku.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, SammyGuru
Źródła tekstu: SammyGuru