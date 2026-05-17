Płatny ChatGPT Plus za darmo dla wszystkich. Ten kraj wyprzedził resztę świata

Edukacja kluczem do dostępu

Twórcy ChatGPT ogłosili nowe partnerstwo z rządem Malty. Na mocy podpisanej umowy obywatele tego wyspiarskiego państwa otrzymają bezpłatny dostęp do usługi ChatGPT Plus. Darmowy okres potrwa dokładnie jeden rok. W normalnych warunkach taka subskrypcja kosztuje w Polsce 99,99 zł miesięcznie. Malta liczy obecnie około 574 tysięcy mieszkańców. Każdy z nich ma prawo do wzięcia udziału w nowym programie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Otrzymanie bezpłatnego konta wymaga spełnienia określonych warunków. Mieszkańcy muszą najpierw ukończyć specjalny kurs edukacyjny, przygotowany przez Uniwersytet Maltański. Program szkolenia obejmuje podstawy działania sztucznej inteligencji, tłumaczy on również zasady bezpiecznego korzystania z tej technologii w środowisku domowym i zawodowym. Dodatkowo, chętni obywatele muszą posiadać aktywne konto eID, wydane na terenie Unii Europejskiej.

Start programu już w maju

Pierwsza faza dystrybucji subskrypcji wystartuje w maju. Zarządzaniem procesem zajmie się Maltański Urząd ds. Innowacji Cyfrowych. Z czasem program zostanie rozszerzony., obejmując w kolejnych krokach także obywateli Malty, którzy na stałe przebywają za granicą. Silvio Schembri, maltański minister gospodarki, wskazał na główny cel tego rozwiązania. Polityk stwierdził, że władze chcą uniknąć wykluczenia cyfrowego obywateli. Rząd planuje przenieść społeczeństwo na czoło globalnych zmian technologicznych.

Projekt popierają również przedstawiciele firmy OpenAI. George Osborne odpowiada w amerykańskim przedsiębiorstwie za relacje z państwami. Nazwał on Maltę liderem w udostępnianiu sztucznej inteligencji swoim obywatelom. Osborne uznał w swoim oświadczeniu, że rządy muszą zapewnić społeczeństwu odpowiednie narzędzia do rozwoju w nowej epoce.

Zmiany planów w Europie

Maltańska inicjatywa jest częścią szerszego planu o nazwie OpenAI for Countries. Firma pomaga w nim rządom we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do przestrzeni publicznej. Przedsiębiorstwo współpracuje już w kwestiach edukacyjnych z systemami szkolnictwa w Estonii i Grecji.