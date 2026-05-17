Sprzęt

Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek

Edifier postanowił wyróżnić się na rynku słuchawek, prezentując Auro Ace. To niedrogi model nauszny, wyposażony w wyświetlacz matrycowy wbudowany bezpośrednio w zewnętrzną część muszli.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wyświetlacze na etui ładującym słuchawki TWS nikogo już nie dziwią, choć nad przydatnością tej funkcji można dyskutować. Co jednak powiecie na słuchawki nauszne z wyświetlaczem na muszli? Oto Edifier Auro Ace, wkraczające do Chin za równowartość 150 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przechodniu, zobacz, co mi śpiewa w uchu

Nowe słuchawki Edifiera na jednej z muszli mają umieszczony wyświetlacz typu dot-matrix, czyli matrycowy ekran idealnie wpasowany w obudowę. Choć na co dzień nie rzuca się w oczy, po aktywacji może służyć do wyświetlania różnych treści.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne VIVO Buds Air3 Ciemnoniebieski
Słuchawki douszne VIVO Buds Air3 Ciemnoniebieski
-150 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Słuchawki nauszne BEYERDYNAMIC Aventho 100 ANC Czarny
Słuchawki nauszne BEYERDYNAMIC Aventho 100 ANC Czarny
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Słuchawki dokanałowe CELLULARLINE Dot BTDOTTWSW Biały
Słuchawki dokanałowe CELLULARLINE Dot BTDOTTWSW Biały
0 zł
103.7 zł - najniższa cena
Kup teraz 103.7 zł
Advertisement
Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek

Posługując się aplikacją na smartfon, użytkownicy mogą personalizować ekran, ustawiając na nim pikselowe grafiki, własny tekst, animacje spektrum dźwięku, a gwoździem programu ma być opcja wyświetlania tekstów odtwarzanych piosenek, które pojawiają się tam w czasie rzeczywistym. 

Ta ostatnia funkcja budzi oczywiste wątpliwości z użytecznego punktu widzenia. Skoro to użytkownik słucha utworu, dlaczego miałby chcieć, aby tekst wyświetlał się na zewnątrz słuchawek, gdzie widzą go absolutnie wszyscy dookoła, tylko nie on sam? Nie ma co ukrywać – jest to funkcja zaprojektowana nie dla użytkownika, ale dla przypadkowych nieznajomych, na przykład siedzących obok w metrze czy autobusie. Posiadacze słuchawek Edifier Auro Ace mogą w ten sposób manifestować, czego słuchają.

Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek

Pomijając już ten nieco kontrowersyjny dodatek, Edifier Auro Ace wypadają całkiem przyzwoicie jak na swoją cenę. Sprzęt waży 130 gramów i skrywa wewnątrz przetworniki dynamiczne 32 mm. Auro Ace obsługują nowy standard Bluetooth 6.0 z funkcją multipoint, pozwalając na jednoczesne połączenie z telefonem i laptopem, a także oferują wsparcie dla dźwięku po kablu USB. Słuchawki zapewniają też redukcję szumów AI podczas rozmów. Producent dodał też ciekawą funkcję – podwójne kliknięcie przycisku zasilania wyzwala migawkę aparatu w smartfonie. Producent deklaruje do 62 godzin pracy na baterii, choć ten wynik wymaga wyłączenia flagowego ekranu i słuchania przy 50% głośności. 

Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek

Choć nietypowy dodatek Edifiera może wydawać się dziwny, w morzu identycznych słuchawek nausznych model Auro Ace – dostępny w kolorze srebrnym, czarnym i złotym – przynajmniej ma własny, unikatowy charakter.

Image
telepolis
słuchawki bluetooth słuchawki nauszne EDIFIER Edifier Auro Ace
Źródła zdjęć: Edifier