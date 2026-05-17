Słuchawki z ekranem? Auro Ace wyświetlą przechodniom teksty piosenek

Wyświetlacze na etui ładującym słuchawki TWS nikogo już nie dziwią, choć nad przydatnością tej funkcji można dyskutować. Co jednak powiecie na słuchawki nauszne z wyświetlaczem na muszli? Oto Edifier Auro Ace, wkraczające do Chin za równowartość 150 zł.

Przechodniu, zobacz, co mi śpiewa w uchu

Nowe słuchawki Edifiera na jednej z muszli mają umieszczony wyświetlacz typu dot-matrix, czyli matrycowy ekran idealnie wpasowany w obudowę. Choć na co dzień nie rzuca się w oczy, po aktywacji może służyć do wyświetlania różnych treści.

Posługując się aplikacją na smartfon, użytkownicy mogą personalizować ekran, ustawiając na nim pikselowe grafiki, własny tekst, animacje spektrum dźwięku, a gwoździem programu ma być opcja wyświetlania tekstów odtwarzanych piosenek, które pojawiają się tam w czasie rzeczywistym.

Ta ostatnia funkcja budzi oczywiste wątpliwości z użytecznego punktu widzenia. Skoro to użytkownik słucha utworu, dlaczego miałby chcieć, aby tekst wyświetlał się na zewnątrz słuchawek, gdzie widzą go absolutnie wszyscy dookoła, tylko nie on sam? Nie ma co ukrywać – jest to funkcja zaprojektowana nie dla użytkownika, ale dla przypadkowych nieznajomych, na przykład siedzących obok w metrze czy autobusie. Posiadacze słuchawek Edifier Auro Ace mogą w ten sposób manifestować, czego słuchają.

Pomijając już ten nieco kontrowersyjny dodatek, Edifier Auro Ace wypadają całkiem przyzwoicie jak na swoją cenę. Sprzęt waży 130 gramów i skrywa wewnątrz przetworniki dynamiczne 32 mm. Auro Ace obsługują nowy standard Bluetooth 6.0 z funkcją multipoint, pozwalając na jednoczesne połączenie z telefonem i laptopem, a także oferują wsparcie dla dźwięku po kablu USB. Słuchawki zapewniają też redukcję szumów AI podczas rozmów. Producent dodał też ciekawą funkcję – podwójne kliknięcie przycisku zasilania wyzwala migawkę aparatu w smartfonie. Producent deklaruje do 62 godzin pracy na baterii, choć ten wynik wymaga wyłączenia flagowego ekranu i słuchania przy 50% głośności.