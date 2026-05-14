Ledwo się pojawił, a już robi porządki. Erste Bank z pilnym komunikatem
Erste Bank Polska opublikował na swojej stronie komunikat, który mówi o tym, że nastąpi przerwa techniczna, która wpłynie na dostępność wielu usług bankowych. Klienci muszą przygotować się na niedogodności już od jutra, czyli 15 maja 2026.
Erste Bank z przerwą już od piątku - 15 maja 2026
Już w najbliższy weekend, 15-16 maja 2026, nastąpi przerwa w działaniu Erste Bank. Podczas przerwy, klienci banku nie będą mogli skorzystać z wielu usług. Bank na swojej stronie internetowej opublikował całą listę tego, co nie będzie działało z piątku na sobotę:
- Aplikacja mobilna będzie wyłączona od 23:00 w piątek do soboty 7:30.
- Między 23:00 w piątek a 7:30 w sobotę nie skorzystamy także z bankowości internetowej.
- Niedostępne będą także przelewy zwykłe oraz natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash).
- W godzinach prac, nie zadziałają też płatności w sklepach internetowych (przelew24).
- Usługa BLIK będzie niedostępna.
- Kantor Erste będzie niedostępny od 21:00 w piątek do 7:30 w sobotę.
Przerwa w Erste Bank - co będzie działało?
Bank zapewnia, że mimo przerwy i niedostępności aplikacji oraz serwisu internetowego, przez cały ten czas będą działały karty płatnicze. Oznacza to, że wszelkie płatności kartą w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, będą działały. Ale jednak bank, mimo wszystko radzi, aby nie odkładać płatności na weekend - najlepiej wykonać wszystkie pilne transakcje wcześniej, na spokojnie.
W weekend 24-26 kwietnia 2026, Santander Bank Polska zmienił się w Erste Bank Polska. W tych dniach klienci Santandera stali się klientami Erste Banku.