Ledwo się pojawił, a już robi porządki. Erste Bank z pilnym komunikatem

Erste Bank z przerwą już od piątku - 15 maja 2026

Już w najbliższy weekend, 15-16 maja 2026, nastąpi przerwa w działaniu Erste Bank. Podczas przerwy, klienci banku nie będą mogli skorzystać z wielu usług. Bank na swojej stronie internetowej opublikował całą listę tego, co nie będzie działało z piątku na sobotę:

Dalsza część tekstu pod wideo

Aplikacja mobilna będzie wyłączona od 23:00 w piątek do soboty 7:30.

od 23:00 w piątek do soboty 7:30. Między 23:00 w piątek a 7:30 w sobotę nie skorzystamy także z bankowości internetowej .

. Niedostępne będą także przelewy zwykłe oraz natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash).

W godzinach prac, nie zadziałają też płatności w sklepach internetowych (przelew24).

Usługa BLIK będzie niedostępna.

Kantor Erste będzie niedostępny od 21:00 w piątek do 7:30 w sobotę.

Przerwa w Erste Bank - co będzie działało?

Bank zapewnia, że mimo przerwy i niedostępności aplikacji oraz serwisu internetowego, przez cały ten czas będą działały karty płatnicze. Oznacza to, że wszelkie płatności kartą w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, będą działały. Ale jednak bank, mimo wszystko radzi, aby nie odkładać płatności na weekend - najlepiej wykonać wszystkie pilne transakcje wcześniej, na spokojnie.