Sony pokazało nowy aparat. Model α7R VI stawia na rozdzielczość

Nowa matryca i procesor obrazu

Sercem aparatu Sony α7R VI jest pełnoklatkowy przetwornik CMOS Exmor RS wykonany w technologii BSI. Posiada on efektywną rozdzielczość na poziomie około 66,8 megapiksela. Producent zastosował tutaj także nowy procesor obrazu BIONZ XR2. Takie połączenie ma gwarantować wierne odwzorowanie kolorów oraz niski poziom szumów. Zakres dynamiczny sensora dochodzi do 16 stopni.

Aparat otrzymał precyzyjną, 5-osiową optyczną stabilizację obrazu. Jej skuteczność wynosi do 8,5 stopnia na środku kadru. System ten pozwala na uzyskanie ostrych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych bez użycia statywu. Dodatkowo czujnik światła widzialnego i podczerwieni wspiera automatyczny balans bieli. Rozwiązanie to wykorzystuje uczenie maszynowe do lepszego szacowania oświetlenia w cieniu.

Inteligentny autofocus i szybkie zdjęcia

Sony α7R VI wykorzystuje system Real-time Recognition AF+. Specjalny procesor AI zajmuje się rozpoznawaniem obiektów. System potrafi śledzić postawę człowieka poprzez modelowanie jego szkieletu. Dzięki temu aparat utrzymuje ostrość na szybko poruszających się osobach. Urządzenie pozwala na robienie zdjęć seryjnych z szybkością do 30 klatek na sekundę.

Wizjer OLED ma rozdzielczość około 9,44 miliona punktów. Odwzorowuje on barwy z przestrzeni DCI-P3 i obsługuje 10-bitowe obrazy HDR. Jasność wizjera jest trzy razy większa niż w standardowych modelach. Ułatwia to pracę w bardzo silnym świetle słonecznym. Korpus wykonano ze stopu magnezu, co zapewnia mu dużą wytrzymałość przy zachowaniu niskiej wagi.

Profesjonalne wideo i jakość dźwięku

Nowy aparat Sony jest przygotowany do profesjonalnych produkcji filmowych. Rejestruje materiał w formacie 8K 30 fps z nadpróbkowaniem z rozdzielczości 8,2K. Dostępny jest także zapis 4K w 60 i 120 klatkach na sekundę bez przycinania obrazu. Wewnętrzny system stabilizacji został przeprojektowany pod kątem nagrywania z ręki. System rozpraszania ciepła pozwala na nagrywanie w 8K nawet przez dwie godziny bez przerwy.

Wraz z aparatem debiutuje adapter XLR-A4. Rozszerza on możliwości audio urządzenia. Pozwala na zapis dźwięku w 32-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym. Dzięki temu filmowcy nie muszą precyzyjnie ustawiać poziomów nagrywania na planie. Adapter obsługuje do czterech kanałów cyfrowego dźwięku. Można do niego podłączyć profesjonalne mikrofony ze złączem XLR.

Nowe zasilanie i dodatki

Sony wprowadza nowy akumulator NP-SA100 o pojemności 2670 mAh. Pozwala on na wykonanie do 710 zdjęć przy użyciu ekranu LCD. To o około 30 procent więcej energii niż w poprzedniej serii akumulatorów Z. Do ładowania służą dwa porty USB Type-C. Umożliwiają one jednoczesne przesyłanie danych oraz uzupełnianie energii w ogniwie.

W ofercie pojawi się także uchwyt pionowy VG-C6 oraz szybka ładowarka BC-SAD1. Ta ostatnia może naładować dwa akumulatory do pełna w niecałe dwie godziny. Dla osób pracujących w studiu przygotowano adapter stałego zasilania DC-C2, zgodny ze standardem C2PA. Pozwala to na poświadczenie autentyczności wykonanych zdjęć i filmów.

