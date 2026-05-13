NVIDIA rozdaje najnowszą grę AAA. Zasady są banalnie proste

NVIDIA poinformowała dzisiaj o wystartowaniu nowej promocji skierowanej do graczy. Kolejny raz przy zakupie kart graficznych z serii GeForce RTX 5000 lub wyposażonych w nie komputerów stacjonarnych oraz laptopów zgarnąć można w gratisie ciekawą grę. Tym razem jest to 007 First Light.

Załapał się również budżetowy GeForce RTX 5060 Ti

Produkcja duńskiego studia IO Interactive A/S to przygodowo-skradankowa gra akcji o wciągającej fabule. Wcielamy się tutaj w postać kultowego Jamesa Bonda, w tej wersji jeszcze młodego i zaradnego, choć nieraz lekkomyślnego uczestnika programu szkoleniowego MI6. Wszystko po to by odkryć początki najsłynniejszego szpiega na świecie.

Akcja trwa od 13 maja do 10 czerwca 2026 roku, acz kody na platformie Steam można realizować do 8 lipca. Wśród produktów objętych promocją znalazły się niemal wszystkie modele, również te tańsze - GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti w przypadku stacjonarek i GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 dla laptopów.