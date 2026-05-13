Sprzęt

NVIDIA rozdaje najnowszą grę AAA. Zasady są banalnie proste

Mamy dobre wieści dla fanów Jamesa Bonda oraz osób planujących modernizację swojego PC. Zieloni rozdają nową przygodówkę.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:56
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA rozdaje najnowszą grę AAA. Zasady są banalnie proste
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

NVIDIA poinformowała dzisiaj o wystartowaniu nowej promocji skierowanej do graczy. Kolejny raz przy zakupie kart graficznych z serii GeForce RTX 5000 lub wyposażonych w nie komputerów stacjonarnych oraz laptopów zgarnąć można w gratisie ciekawą grę. Tym razem jest to 007 First Light.

Dalsza część tekstu pod wideo

Załapał się również budżetowy GeForce RTX 5060 Ti

Produkcja duńskiego studia IO Interactive A/S to przygodowo-skradankowa gra akcji o wciągającej fabule. Wcielamy się tutaj w postać kultowego Jamesa Bonda, w tej wersji jeszcze młodego i zaradnego, choć nieraz lekkomyślnego uczestnika programu szkoleniowego MI6. Wszystko po to by odkryć początki najsłynniejszego szpiega na świecie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB DLSS 4
0 zł
16999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 16999.99 zł
Karta graficzna SAPPHIRE Pure Radeon RX 9070 Gaming 16GB
Karta graficzna SAPPHIRE Pure Radeon RX 9070 Gaming 16GB
0 zł
2899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899.99 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti STD Triple Fan 16GB DLSS 4
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti STD Triple Fan 16GB DLSS 4
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Advertisement

Akcja trwa od 13 maja do 10 czerwca 2026 roku, acz kody na platformie Steam można realizować do 8 lipca. Wśród produktów objętych promocją znalazły się niemal wszystkie modele, również te tańsze - GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti w przypadku stacjonarek i GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 dla laptopów.

W Polsce wśród sprzedawców biorących udział w zabawie jest x-kom, Media Expert, Komputronik, Morele, ProLine, FOX Komputer, Alsen, Zadowolenie, KRSystem, TechLord, Sferis, Euro, VIST, hyperbook oraz Delkom. Pełen regulamin dostępny jest TUTAJ.

ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge OC 12 GB
Image
telepolis
gry james bond Nvidia promocja NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 IO Interactive A/S 007 First Light
Źródła zdjęć: IO Interactive A/S
Źródła tekstu: NVIDIA, oprac własne