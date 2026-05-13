AMD serwuje aż sześć nowych procesorów. W tym dwa z 3D V-Cache
Czerwoni nie zwalniają tempa, próbując zadowolić wszystkich. Po graczach i użytkownikach domowych przyszła pora na rozwiązania do firm.
AMD coraz bardziej rozpycha się na rynku procesorów. Tym razem padło na modele przeznaczone dla komputerów biznesowych i profesjonalnych stacji roboczych, a dokładniej serię Ryzen PRO 9000. Wzbogacona ona została o aż sześć nowych modeli, w tym dwa z szybką pamięcią 3D V-Cache.
Wszystkie nowości korzystają wciąż z Zen5 i AM5
Najciekawszą nowością jest Ryzen 9 PRO 9965X3D, który oferuje 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,5 GHz. Procesor ma 128 MB pamięci L3 i TDP na poziomie 170 W. Na pokładzie znalazł się też prosty układ graficzny na architekturze RDNA 2. Pod względem ogólnej konstrukcji model ten mocno przypomina Ryzena 9 9950X3D, ale otrzymał dodatkowe funkcje, w tym technologie związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem w firmach.
Równie atrakcyjny wydaje się Ryzen 7 PRO 9755X3D. To jednostka z 8 rdzeniami i 16 wątkami, taktowaniem do 5,2 GHz oraz 96 MB pamięci L3. W praktyce można ją traktować jako biznesowy odpowiednik Ryzena 7 9800X3D, choć z zastrzeżeniem, że trafia do segmentu komercyjnego i będzie dostępna głównie w gotowych konfiguracjach dla firm. Według dostępnych danych procesor pracuje z TDP 120 W.
|Rdzenie/Wątki
|Taktowanie
|TDP
|Ryzen 9 PRO 9965X3D
|16/32
|4,3-5,5 GHz
|170 W
|Ryzen 9 PRO 9965
|16/32
|4,3-5,5 GHz
|170 W
|Ryzen 7 PRO 9955
|12/24
|3,4-5,4 GHz
|120 W
|Ryzen 7 PRO 9755X3D
|8/16
|4,7-5,2 GHz
|120 W
|Ryzen 7 PRO 9755
|8/16
|3,8-5,4 GHz
|120 W
|Ryzen 5 PRO 9655
|6/12
|3,9-5,4 GHz
|120 W
Na tym lista nowości się nie kończy. AMD dodało także modele Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 7 PRO 9755 oraz Ryzen 5 PRO 9655. Są to układy bez pamięci 3D V-Cache, ale nadal bazujące na architekturze Zen 5 i platformie AM5. W zależności od wersji oferują od 6 do 16 rdzeni, taktowanie Boost do 5,5 GHz oraz TDP od 120 do 170 W.
Ciekawostką jest sam kierunek rozwoju oferty AMD. Technologia 3D V-Cache, która zdobyła popularność dzięki bardzo dobrym wynikom w grach, zaczyna być coraz mocniej wykorzystywana także w sprzęcie profesjonalnym. Nic dziwnego, bo większa pamięć podręczna może pomóc w zadaniach zależnych od szybkiego dostępu do danych.