Google stawia zaporowe warunki. Twojego telefonu pewnie nie ma na liście

Gemini Intelligence to pakiet funkcji sztucznej inteligencji Google, które na urządzeniach z Androidem przekształcają tradycyjnego asystenta w zaawansowanego agenta AI. Innymi słowy – dzięki Gemini Intelligence smartfony mają stać się jeszcze bardziej smart i będą w stanie realizować złożone zadania z pełnym rozumieniem kontekstu. Całość jest ciekawym podejście do realizacji pomysłu, w którym system operacyjny zastępuje aplikacje, przejmując ich funkcje.

Gemini Intelligence tylko na flagowcach

Przedstawiając Gemini Intelligence, Google zapowiedział, że nowość będzie na początek dostępna w smartfonach Samsunga oraz w serii Pixel. A co dalej? Tu jednak zaczynają się schody. Jak się jednak okazuje, nowe funkcje mogą ominąć wielu użytkowników. Najnowsze doniesienia sugerują, że do działania Gemini Intelligence potrzebne będzie bardzo specyficzne minimum sprzętowe. Posiadacze nawet całkiem nowych i drogich smartfonów mogą obejść się smakiem.

Z informacji ukrytych na stronach dla deweloperów wynika, że pakiety Gemini Intelligence będą zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń klasy premium. I tak smartfon do działania z Gemini Intelligence musi być napędzany flagowym układem SoC, któremu pomaga przynajmniej 12 GB pamięci RAM. Musi zagwarantować obsługę technologii AI Core oraz modeli Gemini Nano w wersji v3 lub nowszej. Ważnym wymogiem jest też gwarancja minimum pięciu dużych aktualizacji systemu operacyjnego Android i przynajmniej sześciu lat regularnych poprawek bezpieczeństwa.

Już dość dużym problemem okazuje się konieczność wsparcia dla API Gemini Nano v3. Na liście kompatybilnych urządzeń opublikowanej przez Google znajdują się głównie flagowce z 2026 roku oraz z końcówki 2025 roku. Są to takie modele jak seria Google Pixel 10, Samsung Galaxy S26, OnePlus 15 czy Oppo Find X9. Co ciekawe, wyśrubowanych wymagań sprzętowych nie spełniają starsze całkiem dobre konstrukcje, w tym Pixel 9 czy zeszłoroczny Galaxy Z Fold7.

Wymóg posiadania 12 GB RAM stawia też pod znakiem zapytania wczesne przecieki o planowanej serii Pixel 11. Plotki sugerowały, że bazowy model nadchodzącego smartfonu Google ma zostać wyposażony tylko w 8 GB pamięci operacyjnej, dla cięcia kosztów. Jeśli Google wprowadzi funkcje Gemini Intelligence tylko do droższych wariantów Pro, podstawy model Pixela doczeka się kolejnego ograniczenia.

Co daje Gemini Intelligence?

Samo przejście na systemy inteligentne, jak promuje to Google, ma przynieść kilka bardzo obiecujących narzędzi. Wśród najważniejszych nowości uwagę zwraca funkcja Rambler, która zamienia chaotyczne notatki i dyktanda głosowe na spójny tekst, bezbłędnie radząc sobie z mieszaniem wielu języków, zająknięciami czy powtórzeniami.

Telefony z Androidem zyskają również opcję automatycznego wypełniania formularzy na podstawie danych zapisanych na zdjęciach, na przykład z fotografii paszportu podczas rezerwacji lotów. Użytkownicy otrzymają też interesujące narzędzie do generowania niestandardowych widżetów według własnych opisów.