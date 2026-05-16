Windows 11 zmienia menu Start. Koniec z wielkim oknem na pulpicie

Microsoft planuje nowości w systemie Windows 11. Użytkownicy zyskają opcje dopasowania interfejsu do swoich potrzeb. Aktualizacja rozwiąże problem z wielkością głównego panelu.

Marian Szutiak (msnet)
22:02
Nowe rozmiary zamiast ręcznego skalowania

Nowe menu Start w Windows 11 po dodaniu układu kategorii zajmuje dużo miejsca na ekranie. Na mniejszych komputerach z ekranami o przekątnej 14 cali potrafi zasłonić nawet 70 procent przestrzeni roboczej. Testy potwierdzają, że odświeżony panel jest niemal dwukrotnie większy od starszej wersji. Widoczność tego zjawiska zależy od rozdzielczości monitora i ustawień systemowego skalowania obrazu.

Wielu posiadaczy komputerów uważa ten rozmiar za problem. Microsoft poinformował, że zna te opinie i analizuje docierające sygnały. Obecnie w ustawieniach systemu nie da się zmienić rozmiaru tego elementu.

W starszym systemie, Windows 10, menu Start można było swobodnie skalować za pomocą przeciągania krawędzi kursorem myszy. Ten znany mechanizm nie wróci do oprogramowania. Zamiast tego producent wprowadzi dwa gotowe układy menu. Będzie to wariant mały oraz duży.

Ukrywanie sekcji i porządek w aplikacjach

Użytkownicy otrzymają też opcję wyłączania wybranych elementów panelu. Będzie można schować sekcję przypiętych aplikacji. Zostanie wtedy tylko pełna lista programów lub polecane pliki. System pozwoli również na całkowite ukrycie widoku polecanych treści. Użytkownik zobaczy wtedy same przypięte aplikacje oraz główną listę oprogramowania.

Nowe ustawienia umożliwią stworzenie prostego menu, zawierającego wyłącznie ikony przypięte samodzielnie. Domyślnie system wciąż będzie pokazywał wszystkie sekcje naraz, ale to użytkownik zdecyduje o ostatecznym wyglądzie. Zmiany obejmą również działanie polecanych plików, które zyskają nowe opcje.

Niezależne pliki i ukrywanie tożsamości

Do tej pory wyłączenie sekcji polecanych w menu Start usuwało też ostatnie pliki z paska zadań. Skróty te znikały także z ekranu głównego w Eksploratorze plików. Niebawem Microsoft pozwoli na usunięcie polecanych elementów w menu Start bez wpływu na pozostałe obszary systemu.

W aktualizacji pojawia się też opcja ukrywania nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego. Taka zmiana ułatwi pracę osobom, które często udostępniają swój ekran podczas spotkań w sieci.

Microsoft zapowiedział, że wszystkie omówione nowości trafią do komputerów w ciągu najbliższych kilku tygodni. Twórcy systemu planują szybkie wdrożenie kolejnych nowości.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Windows Latest
Źródła tekstu: Windows Latest