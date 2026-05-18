Telewizja i VoD

Już za dwa dni. Najważniejsza premiera maja na Disney+

Disney+ postanowił ożywić swoich widzów i przygotował dla nich premierę filmu, uznanego za część widzów jako arcydzieło gatunku. Już sam początek zwiastunu kojarzyć się nam może z folkowym horrorem o czarownicy. Czy faktycznie jest się czego bać?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:18
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Już za dwa dni. Najważniejsza premiera maja na Disney+
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

"Testament Ann Lee" czyli bite dwie godziny biografii w formie musicalu

Film ten chwyci za serce nie tylko osoby, które lubią filmy kostiumowe (tu mamy malowniczy XVIII wiek), ale także te, które cenią sobie talent aktorski Amandy Seyfried. To właśnie ona, ze swoim charakterystycznymi oczami i dziewczęcą urodą, okazała się castingowym strzałem w dziesiątkę. Wielu krytyków podkreśla, że gdyby nie ona, to film nie byłby w stanie odmalować całego tego spektrum emocji, którym nas raczy. I to w musicalowej wersji, co wcale nie jest łatwe. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak to bowiem się mogło stać, że niepiśmienna kucharka z Manchesteru stała się liderką ruchu religijnego? To nie lada wyczyn, który z pewnością zasłużył na ekranizację. Wszak w tych czasach, w których rozgrywa się akcja filmu, kobiety nie posiadały niemal żadnych praw. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Telewizor SAMSUNG QE75QN80F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE75QN80F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Telewizor PHILIPS 43PUS7810 43" QLED 4K Titan OS Dolby Atmos
Telewizor PHILIPS 43PUS7810 43" QLED 4K Titan OS Dolby Atmos
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Testament Ann Lee - o czym jest film?

To interpretacja niezwykłej historii Ann Lee, założycielki wspólnoty religijnej znanej jako Szejkerzy. Amanda Seyfried wcieliła się w rolę nieposkromionej przywódczyni ruchu, która chciała równości płci, będąc przekonaną, że jest ona kobiecym wcieleniem Chrystusa. 

Obok Amandy Seyfired, zobaczymy także Christophera Abbota, Thomasina McKenzie, Stacy Martin oraz Lewisa Pullmana. 

Bez wątpienia to jeden z najpiękniejszych filmów, jakie zaprezentowano na festiwalu w Wenecji. Warto podkreślić, że w grupie producentek filmu znalazła się Klaudia Śmieja, zatem mamy i my to co tak bardzo lubimy, czyli polski akcent. 

Testament Ann Lee - premiera na Disney+ 20 maja 2026. 

Laptop HP OmniBook 5
Image
telepolis
Disney+ premiera w Polsce Premiera na Disney + disney+
Źródła zdjęć: Disney+
Źródła tekstu: Disney+, filmweb