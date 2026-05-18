Zbudował komputer o wymiarach karty kredytowej. Ma 1 mm grubości
Ile raz ktoś mówi o komputerze o wymiarach karty kredytowej, to okazuje się, że chodzi o jej wysokość i szerokość, a nie o grubość. Jednak użytkownik reddita podpisujący się jako krauseler postanowił trzymać się wszystkich wymiarów, a nie tylko dwóch.
Czy mu się to udało? Nie do końca, ponieważ jego komputer w najgrubszym miejscu ma 1 mm, a karty kredytowe mają 0,8 mm. Myślę jednak, że różnica 0,2 mm jest czymś, na co można przymknąć oko, zwłaszcza że karty często też mają wystające przetłoczenia np. w miejscu ich numeru.
Najcieńszy komputer na świecie
Ten cienias rzecz jasna nie zachwyca wydajnością. Na pytanie, czy pójdzie na nim Doom, autor stwierdził, że tak, ale w jakichś 0,7 klatki na sekundę. Mówimy tu jednak o urządzeniu, którego sercem jest mikroprocesor ESP32-C3FH4, który oprócz dwóch energooszczędnych rdzeni RISC-V, ma na pokładzie także 400 kB pamięci SRAM i 384 kB ROM, a także oferuje łączność Wi-Fi i BT. Nie zabrakło tu także modułu NFC.
Za prezentowanie treści odpowiada 1,54-calowy ekran e-ink o rozdzielczości 200 × 200 pikseli. Jak podkreśla autor projektu, złącze ekranu było zbyt grube, więc każda ścieżka była lutowana jako osobny drucik, co musiało być istną drogą przez mękę.
Zwieńczeniem jest akumulator Li-Po o niezwykle cienkiej konstrukcji, który ładowany jest dzięki pinom pogo. Jednak autor deklakruje, że kolejna wersja komputera dostanie już ładowanie bezprzewodowe. Co ciekawe, znalezienie odpowiednio cienkich elementów nie było problemem, a złożenie wszystkiego do kupy. Jak podkreśla autor:
Znalezienie wystarczająco małych/cienkich komponentów nie było tak naprawdę głównym wyzwaniem, lecz stabilnością mechaniczną. Prawdziwym problemem były lutowanie i ogólne zmęczenie materiału, rozkład ciśnienia (szczególnie ciśnienia skupionego) oraz inne problemy związane z naprężeniami.
Dodatkowo bateria nie jest niczym chroniona, a sama konstrukcja jest niezwykle delikatna. Projekt powstał głównie dlatego, że mógł, a nie z powodu konkretnej funkcjonalności. Chociaż autor już snuje plany nieco grubszego, ale stabilniejszego urządzenia z ekranem e-ink pokrywającym cały front.