AMD szykuje nowy procesor dla graczy. Ma być mocny i tani

Czerwoni mają dobre wieści dla fanów cyfrowej rozrywki, którzy planowali złożyć nowy zestaw komputerowy ze średniej półki cenowej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:40
AMD najwyraźniej szykuje kolejny procesor z szybką pamięcią 3D V-Cache dla gniazda AM5. Będzie to jednak przedstawiciel serii Ryzen 7000 na bazie starszej architektury Zen4, który ma być tańszą alternatywą dla bardzo popularnego modelu Ryzen 7 7800X3D z pierwszej połowy 2023 roku.

Należy zakładać cenę na poziomie około 1349 złotych

AMD Ryzen 7 7700X3D zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem bazowym 4,0 GHz i do 4,5 GHz w trybie boost. Dopełni to 96 MB pamięci podręcznej L3 oraz TDP wynoszące 120 W. Nowy układ będzie więc kolejno o 200 i 500 MHz wolniejszy od Ryzen 7 7800X3D, co powinno oznaczać niewielki spadek wydajności na poziomie ~5%.

Data premiery i sugerowana cena to wciąż tajemnica. Jeśli opisywany CPU zadebiutuje globalnie, a nie lokalnie (np. tylko Chiny), to oficjalna prezentacja nastąpi zapewne w czerwcu, podczas targów Computex 2026. A biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe można zakładać, że MSRP zostanie ustalone na 299 dolarów, czyli około 1349 złotych.

Taki pułap sprawiłby, że będzie to atrakcyjna alternatywa dla Intel Core Ultra 7 270K Plus, który został agresywnie wyceniony. To powinno oznaczać dobrą sprzedaż. A nie ma co ukrywać, że Ryzen 7 7700X3D jest sposobem na pozbycie się gorszego krzemu, który nie nadaje się do Ryzen 7 7800X3D.

Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: chi11eddog, VideoCardz, Oprac. własne