AMD szykuje nowy procesor dla graczy. Ma być mocny i tani

AMD najwyraźniej szykuje kolejny procesor z szybką pamięcią 3D V-Cache dla gniazda AM5. Będzie to jednak przedstawiciel serii Ryzen 7000 na bazie starszej architektury Zen4, który ma być tańszą alternatywą dla bardzo popularnego modelu Ryzen 7 7800X3D z pierwszej połowy 2023 roku.

Należy zakładać cenę na poziomie około 1349 złotych

AMD Ryzen 7 7700X3D zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem bazowym 4,0 GHz i do 4,5 GHz w trybie boost. Dopełni to 96 MB pamięci podręcznej L3 oraz TDP wynoszące 120 W. Nowy układ będzie więc kolejno o 200 i 500 MHz wolniejszy od Ryzen 7 7800X3D, co powinno oznaczać niewielki spadek wydajności na poziomie ~5%.

Data premiery i sugerowana cena to wciąż tajemnica. Jeśli opisywany CPU zadebiutuje globalnie, a nie lokalnie (np. tylko Chiny), to oficjalna prezentacja nastąpi zapewne w czerwcu, podczas targów Computex 2026. A biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe można zakładać, że MSRP zostanie ustalone na 299 dolarów, czyli około 1349 złotych.

R7 7700X3D, 120W, 8C16T, 96MB L3 cache, 4.5/4.0GHz.

🧐🧐 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) May 19, 2026