Xiaomi 17T i 17T Pro zmierzają do Polski. Znamy ceny i specyfikację
Do Polski nadciąga nowa seria smartfonów – subflagowce z serii Xiaomi 17T. Ich globalna premiera zaplanowana została na 28 maja, ale z zapowiedzi polskiego oddziału marki wyniki, że trafią też na nasz rynek.
Polski oddział Xiaomi zapowiada już premierę serii Xiaomi 17T, którą poza podstawowym modelem ma też reprezentować wariant Xiaomi 17T Pro. Tradycyjnie dla serii T należy oczekiwać specyfikacji bliskiej flagowcom z głównej linii, czyli w tym przypadku Xiaomi 17. Zapowiedź daje pewność, że urządzenia trafią do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju. Producent przygotował też małą promocję, która gwarantuje 100 zł zniżki oraz 200 punktów Mi Points, które można zrealizować podczas zakupów. Więcej na stronie https://www.mi.com/pl/event/2026/xiaomi-launch-may-2026.
Smartfony stały się już tematem kilku przecieków, co ujawnia ich specyfikację. Znane są także ceny w euro.
Xiaomi 17T Pro
Model Xiaomi 17T Pro to subflagowiec wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem 144 Hz. Napędza go układ MediaTek Dimensity 9500 (3 nm). W specyfikacji znajdziemy 12 GB RAM-u LPDDR5X, do 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.1 oraz potężne ogniwo 7000 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W.
Za zdjęcia odpowiada system aparatów Leica: główny 50 Mpix (Light Fusion 950), aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem i zoomem optycznym 5x (120x AI), szeroki kąt 12 Mpix i kamerka 32 Mpix do selfie, a wszystkim zarządza Android 16 z HyperOS.
Europejskie ceny wynoszą 999 euro (12/512 GB) oraz 1099 euro (12 GB/1 TB), a kupujący otrzymają w prezencie opaskę Smart Band 10 i słuchawki Redmi Headphones Neo. Możliwe polskie ceny to 4249 zł oraz 4649 zł.
Xiaomi 17T
Podstawowy Xiaomi 17T otrzymał mniejszy wyświetlacz AMOLED 6,59 cala, 1,5K 120 Hz, a moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm). Urządzenie ma 12 GB RAM-u LPDDR5X, do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 6500 mAh, którą naładujemy z mocą 67 W.
Sekcja foto, również wspierana przez firmę Leica, obejmuje główny sensor 50 Mpix, aparat 50 Mpix z teleobiektywem (zoom optyczny 5x), aparat ultraszerokokątny 12 Mpix i przednią kamerkę 32 Mpix.
Smartfon, bazujący na Androidzie 16, wyceniono na 749 euro za wersję 12/256 GB oraz 799 euro za wariant 12/512 GB. Przedsprzedażowym bonusem w tym modelu są słuchawki Redmi Headphones Neo. Ceny w Polsce mogą wynieść 3199 zł i 3399 zł.