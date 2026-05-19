Xiaomi 17T i 17T Pro zmierzają do Polski. Znamy ceny i specyfikację

Polski oddział Xiaomi zapowiada już premierę serii Xiaomi 17T, którą poza podstawowym modelem ma też reprezentować wariant Xiaomi 17T Pro. Tradycyjnie dla serii T należy oczekiwać specyfikacji bliskiej flagowcom z głównej linii, czyli w tym przypadku Xiaomi 17. Zapowiedź daje pewność, że urządzenia trafią do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju. Producent przygotował też małą promocję, która gwarantuje 100 zł zniżki oraz 200 punktów Mi Points, które można zrealizować podczas zakupów. Więcej na stronie https://www.mi.com/pl/event/2026/xiaomi-launch-may-2026.

Smartfony stały się już tematem kilku przecieków, co ujawnia ich specyfikację. Znane są także ceny w euro.

Xiaomi 17T Pro

Model Xiaomi 17T Pro to subflagowiec wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem 144 Hz. Napędza go układ MediaTek Dimensity 9500 (3 nm). W specyfikacji znajdziemy 12 GB RAM-u LPDDR5X, do 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.1 oraz potężne ogniwo 7000 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W.

Za zdjęcia odpowiada system aparatów Leica: główny 50 Mpix (Light Fusion 950), aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem i zoomem optycznym 5x (120x AI), szeroki kąt 12 Mpix i kamerka 32 Mpix do selfie, a wszystkim zarządza Android 16 z HyperOS.

Europejskie ceny wynoszą 999 euro (12/512 GB) oraz 1099 euro (12 GB/1 TB), a kupujący otrzymają w prezencie opaskę Smart Band 10 i słuchawki Redmi Headphones Neo. Możliwe polskie ceny to 4249 zł oraz 4649 zł.

Xiaomi 17T

Podstawowy Xiaomi 17T otrzymał mniejszy wyświetlacz AMOLED 6,59 cala, 1,5K 120 Hz, a moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm). Urządzenie ma 12 GB RAM-u LPDDR5X, do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 6500 mAh, którą naładujemy z mocą 67 W.

Sekcja foto, również wspierana przez firmę Leica, obejmuje główny sensor 50 Mpix, aparat 50 Mpix z teleobiektywem (zoom optyczny 5x), aparat ultraszerokokątny 12 Mpix i przednią kamerkę 32 Mpix.