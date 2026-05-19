Rząd zapowiada zmianę odnośnie 800 plus. Wiele osób poczuje ulgę

Rząd chce ułatwić życie rodzicom

A Polacy składają wnioski na potęgę. Sam ZUS poinformował ostatnio, że rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na lata 2026-2027. Ci, którzy jednak tego nie zrobili w tym roku, muszą śpieszyć się ze złożeniem wniosku (przyjmowany tylko elektronicznie) bo termin upływa z dniem 30 czerwca. Ale pilnowanie terminów w tej kwestii wkrótce będzie należeć do przeszłości. ZUS stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla rodziców. I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy toną w biurokracji i formalnościach.

Nowe przepisy mają uprościć procedury i przede wszystkim, zapewnić ciągłość wypłat. Dla wielu zabieganych rodziców, tego typu zmiany mogą okazać się prawdziwym wybawieniem. Pilnowanie terminów, po to, aby złożyć wciąż ten sam wniosek, nie jest czynnością, którą lubimy. Najczęściej bowiem zapominamy o rzeczach najbardziej oczywistych. Mając na uwadze wygodę rodziców, rząd szykuje nowelizację, która ma być dowodem postępującej w Polsce cyfryzacji, a także odpowiedzią na potrzeby osób pobierających świadczenie.

Wniosek o 800 plus odnowi się automatycznie

Zgodnie z informacjami jakie podała Gazeta Prawna oraz Business Insider, od 2027 roku, rodzice nie będą musieli składać wniosków. ZUS automatycznie przedłuży wpłaty na podstawie dotychczasowych danych. Rodzice będą mieli obowiązek złożenia wniosku tylko raz - przy narodzinach dziecka lub powrocie z zagranicy. To wystarczy, aby pobierać świadczenie do czasu, kiedy faktycznie dziecku przysługuje.

Oczywiście, w przypadku zmiany danych rodzinnych, rodzice sami będą musieli wprowadzić aktualizację do systemu. Jeśli zmian zabraknie - ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie automatycznie przedłużane z roku na rok.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2027 roku (czyli od okresu świadczeniowego 2027/28). ZUS do tego czasu dostosuje swoje systemy do wszystkich zmian.