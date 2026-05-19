Zbyt długi sen ma poważne konsekwencje. Szybciej zrobisz się stary

Sen kojarzy nam się głównie z regeneracją i odpoczynkiem. Jednak według badań naukowców z Uniwersytetu Columbia jeśli trwa zbyt długo, to działa destrukcyjnie na nasze ciało. Odkryli oni, że zbyt duża ilość snu przyśpiesza starzenie naszego organizmu. I mowa tu o praktycznie wszystkich narządach i układach. Krótko mówiąc: jeśli śpisz za długo, to zrobisz się stary znacznie szybciej, niż osoby, które śpią normalnie. Co jednak jest warte podkreślenia, osoby, które śpią zbyt mało, również się szybciej starzeją.

Długi sen to szybsza starość

Tu warto podkreślić wpływ na całość organizmu. Jest to dość istotne, ponieważ poszczególne narządy starzeją się w różnym tempie. I tak ktoś w wieku 50 lat może mieć serce 40-latka i to wcale nie schowane na dnie zamrażarki, czy po przeszczepie, a dzięki zdrowemu trybowi życia. Jednak to działa w obie strony i 40-latek może mieć serce 50-latka, wcale się z nim nie zamieniając na organy. Wszystko to kwestia genetyki, warunków środowiskowych i trybu życia.

Tym samym w badaniu wpływu snu na starzenie naukowcy wykorzystali 23 zegary starzenia, czyli definicje tego, czym jest starość, które są oparte na 17 układach narządów na grupie badawczej wynoszącej aż 500 tysięcy osób.

Odkryli oni, że wykres szybkości starzenia się ma kształt paraboli. Okazuje się, że osoby, które spały od 6 godzin i 24 minut do 7 godzin i 48 minut starzeją się najwolniej. Natomiast osoby, które śpią poniżej 6 godzin lub powyżej 8 godzin starzeją się znacznie szybciej.

Oczywiście nie oznacza to, że sen ma bezpośredni wpływ na szybkość starzenia się organizmu. Możliwe, że jego brak, lub nadmiar wpływają na chroniczną gorszą jego kondycję, która to wpływa na szybkość starzenia się naszych ciał. To jednak tak naprawdę nie ma większego znaczenia, ponieważ w każdym z tych przypadków efekt jest ten sam.