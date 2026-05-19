Polska wydała rekomendację ws. popularnego komunikatora. Nie korzystaj

Atak na użytkowników Signala

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał rekomendację dla podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Chodzi o ostatnie ataki na użytkowników komunikatora Signal, w których przejmowane są ich konta, a tym samym cała korespondencja. W związku z tym zaleca się, aby zrezygnować z tej aplikacji.

Zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) poziomu krajowego zidentyfikowały kampanie phishingowe prowadzone przez grupy APT powiązane ze służbami wrogich państw. Ataki wymierzone są m.in. w osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz pracowników instytucji państwowych. informuje rząd.

Hakerzy wykorzystują techniki socjotechniczne, aby przejąć konta Signal. W tym celu podszywają się między innymi po obsługę techniczną. Ofiary są informowane o rzekomej blokadzie konta. Odblokowanie go ma być możliwe pod przesłanym, złośliwym linkiem.

Celem jest przejęcie kontroli nad komunikacją, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i poufności informacji. czytamy w komunikacie rządowym.