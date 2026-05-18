Masz nadciśnienie? Leczenie raka może przebiegać sprawniej

Co sprawia, że nadciśnienie wspomaga leczenie raka? Nic. Za to okazuje się, że niektóre leki na nadciśnienie mogą mieć już niezwykle pozytywny wpływ na przebieg kuracji. A dokładniej te, które zawierają w swoim składzie telmisartan. I tu warto podkreślić jedno: sam w sobie lek ten nie zwalcza nowotworów. Nie ma więc mowy o leku na raka. Nie działa także w każdym przypadku. Wedle naukowców zwiększa on skuteczność olaparibu, czyli ukierunkowanego leku przeciwnowotworowego.

Lek na nadciśnienie pomaga leczyć raka

Kluczowe jest także to, że w sytuacjach, kiedy olaparib jest nieskuteczny, to łączenie go z telmisartanem może spowodować, że znów zaczyna on działać, co podkreślił autor badania, które zostało opublikowane w The Journal for ImmunoTherapy of Cancer:

Badanie to pokazuje, że powszechnie stosowany, bezpieczny, dobrze tolerowany, wygodny i niedrogi lek może znacząco poprawić skuteczność ważnej klasy terapii nowotworowych.

Dobrą wiadomością jest też to, że te leki na nadciśnienie są już teraz uznawane za niezwykle bezpieczne. Tym samym możliwe jest niemalże natychmiastowe rozszerzenie terapii na ludzi. Do tej pory jedynie pacjenci, którzy mieli ukierunkowaną terapię nowotworową i przy okazji nadciśnienie mogli korzystać z tej zależności. Oczywiście całkowicie nieświadomie.