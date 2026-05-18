Mandat za koszenie trawy? Możemy zapłacić nawet 5 tysięcy

Czy można kosić w niedzielę i o zmroku?

Wielu właścicieli ogródków nie do końca zdaje sobie sprawę, że hałas kosiarki może zostać uznany za wykroczenie. Rzecz jasna, w niektórych godzinach. Warto zatem wiedzieć, kiedy lepiej zrezygnować z koszenia trawy, aby uniknąć konsekwencji finansowych. Pierwszym takim spornym dniem, na prace ogrodowe, jest niedziela. To, czy możemy kosić w niedzielę, zależy w dużej mierze od tego, gdzie mieszkamy i jakie przepisy obowiązują w danej gminie lub wspólnocie mieszkaniowej. Jedyną zasadą, którą można uznać, za całkowicie uniwersalną jest to, aby koszenie nie zakłócało ciszy nocnej.

Cisza nocna, czyli kiedy dokładnie?

Organy orzekające zazwyczaj interpretują ciszę nocną jako czas między godziną 22:00 a 6:00. Jednak warto się także upewnić, czy dana gmina nie doprecyzowała godziny nocnej dla swojego terenu - najczęściej przesunięcie mamy do czynienia z przesunięciem czasowym od 23:00 do 7:00.

Kosiarka, podkaszarka, dmuchawa do liści, a także agregat prądotwórczy to urządzenia uciążliwe dla sąsiadów, bo zazwyczaj ich działanie przekracza 80-90 decybeli. Używanie ich w godzinach ciszy nocnej jest zatem często naruszeniem przepisów, niezależnie od tego, czy kosimy na własnej działce, czy przy drodze.