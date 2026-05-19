Fiskus z nową aplikację. Pobierzesz za darmo
Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję aplikacji mobilnej eUrząd Skarbowy. Co się zmieniło?
Resort finansów udostępnił nową wersję aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (eUS) w wydaniu 2.0. Ta wprowadza odświeżony wygląd, lepszą nawigację i szybszy dostęp do najważniejszych danych podatnika.
Nowa aplikacja eUrząd Skarbowy
Nowa odsłona to nie tylko inne logo i kolory, ale przede wszystkim wygodniejsze korzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego na smartfonie. Wprowadza między innymi możliwość personalizacji głównego ekranu i dodawania skrótów do najczęściej używanych funkcji.
Dodano też sekcję z aktualnościami, gdzie pojawiają się komunikaty o zmianach i nowych usługach w eUS, aby użytkownik „nie przegapił nic ważnego”.
Aplikacja zapewnia teraz szybszy podgląd kluczowych informacji zaraz po zalogowaniu, w tym m.in. rozliczeń podatkowych, nadpłat i zwrotów czy ważnych powiadomień. Poza tym ułatwia kontakt z pomocą techniczną, infolinią KAS i usługą umawiania wizyty w urzędzie.
Aplikacja mopbilna eUrząd Skarbowy działa na Androidzie w wersji co najmniej 10 oraz iOS od 16. Jest dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store, a interfejs można przełączyć na język polski, angielski lub ukraiński.