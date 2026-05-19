Aplikacje

Fiskus z nową aplikację. Pobierzesz za darmo

Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję aplikacji mobilnej eUrząd Skarbowy. Co się zmieniło?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:04
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Fiskus z nową aplikację. Pobierzesz za darmo
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Resort finansów udostępnił nową wersję aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (eUS) w wydaniu 2.0. Ta wprowadza odświeżony wygląd, lepszą nawigację i szybszy dostęp do najważniejszych danych podatnika.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa aplikacja eUrząd Skarbowy

Nowa odsłona to nie tylko inne logo i kolory, ale przede wszystkim wygodniejsze korzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego na smartfonie. Wprowadza między innymi możliwość personalizacji głównego ekranu i dodawania skrótów do najczęściej używanych funkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Telefon MAXCOM MM718 Czarny
Telefon MAXCOM MM718 Czarny
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Smartfon DOOGEE Fire 3 Pro 4/128GB 5.5" Szary
Smartfon DOOGEE Fire 3 Pro 4/128GB 5.5" Szary
0 zł
519 zł - najniższa cena
Kup teraz 519 zł
Advertisement

Dodano też sekcję z aktualnościami, gdzie pojawiają się komunikaty o zmianach i nowych usługach w eUS, aby użytkownik „nie przegapił nic ważnego”.

Aplikacja zapewnia teraz szybszy podgląd kluczowych informacji zaraz po zalogowaniu, w tym m.in. rozliczeń podatkowych, nadpłat i zwrotów czy ważnych powiadomień. Poza tym ułatwia kontakt z pomocą techniczną, infolinią KAS i usługą umawiania wizyty w urzędzie.

Aplikacja mopbilna eUrząd Skarbowy działa na Androidzie w wersji co najmniej 10 oraz iOS od 16. Jest dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store, a interfejs można przełączyć na język polski, angielski lub ukraiński.

Image
telepolis
urząd skarbowy e-urząd skarbowy skarbówka fiskus e-Urząd Skarbowy aplikacja eUrząd Skarbowy eUrząd Skarbowy aplikacja
Źródła zdjęć: e-Urząd Skarbowy, własne
Źródła tekstu: podatki.gov.pl