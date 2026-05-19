Cztery nowości Motorola już w Polsce. Nawet 1000 zł taniej
Zgodnie z zapowiedziami Motorola wprowadziła dziś do sprzedaży aż cztery nowe smartfony. Producent przygotował ofertę premierową z cashbackiem do 1000 zł.
Motorola wprowadziła do sprzedaży w Polsce trzy składane smartfony z rodziny Razr 70 oraz model Edge 70 Pro. Nowości, które miały swoją premierę pod koniec kwietnia, właśnie trafiają do sklepów oraz do operatorów komórkowych.
Nowości z serii rozkładanej Motorola Razr 70
Nowa seria składanych smartfonów Motorola Razr 70 obejmuje trzy modele: Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus oraz Razr 70. Nowością w rodzinie jest środkowy wariant z dopiskiem Plus. Wszystkie tegoroczne modele Razr oferują wzmocniony tytanem zawias, odporność klasy IP48 oraz charakterystyczny format flipa z funkcjonalnym ekranem zewnętrznym, na którym można uruchamiać aplikacje mobilne.
Flagowy smartfon Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) został wyposażony w 4-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,96-calowy wyświetlacz AMOLED 165 Hz o jasności do 5000 nitów. Napędza go Snapdragon 8 Elite, a zasila akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 30 W. Głowy aparat 50 Mpix ma możliwość nagrywania wideo 8K z Dolby Vision. Całość uzupełniają wykończenia premium inspirowane Alcantarą (Pantone Orient Blue) i drewnem (Pantone Cocoa).
Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) oferuje 4-calowy ekran zewnętrzny, 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED 165 Hz o jasności do 3000 nitów, układ Snapdragon 8s Gen 3 oraz baterię 4500 mAh z ładowaniem 45 W i bezprzewodowym 15 W.
System aparatów obejmuje dwa moduły 50 Mpix oraz aparat selfie 32 Mpix. Smartfon debiutuje w wykończeniu inspirowanym tkaniną, w ciemnozielonym kolorze Pantone Mountain View.
Motorola Razr 70 (8/256 GB) to składany smartfon w cenie klasycznego urządzenia ze średniej półki. Razr 70 wyposażono w 3,63-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz o jasności do 3000 nitów. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 7450X, a bateria 4800 mAh wspiera ładowanie 30 W oraz bezprzewodowe 15 W.
Smartfon oferuje podwójny aparat 50 Mpix i aparat selfie 32 Mpix. Dostępne kolory to Perłowy acetat (Pantone Bright White) oraz inspirowane tkaninami warianty (szary/Pantone Hematite) i (zielony/Pantone Sporting Green).
Klasyczny smartfon Motorola Edge 70 Pro
Kolejna nowość – model Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – wyposażono w 6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o jasności do 5200 nitów oraz głośniki stereo z Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 8500 Extreme oraz szybka pamięć UFS 4.1.
Smartfon oferuje również baterię 6500 mAh z ładowaniem TurboPower 90 W i bezprzewodowym 15 W. W sekcji foto znajdziemy system czterech aparatów 50 Mpix, w tym główny moduł z matrycą Sony LYTIA 710, teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny z funkcją makro. Obudowa modelu Edge 70 Pro spełnia normy wodoodporności IP68/IP69 oraz militarny standard odporności MIL-STD-810H.
Promocje, ceny i dostępność
Składane smartfony z serii Razr 70 oraz model Edge 70 Pro są dostępne w sprzedaży od 19 maja. Motorola przygotowała promocję cashback, która będzie obowiązywać od 19 maja do 2 czerwca. Dzięki ofercie promocyjnej, po zakupie i rejestracji wybranego urządzenia na stronie promocji, część kwoty wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfona.
- Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – cena rekomendowana: 5999 zł, cashback: 1000 zł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Vobis, eLenovo, Komputronik, Delkom, Sferis, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile;
- Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – cena rekomendowana: 4499 zł, cashback: 700 zł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, RTV Euro AGD;
- Motorola Razr 70 (8/256 GB) – cena rekomendowana: 3399 zł, cashback: 500 zł. Dostępność: sklep Media Expert oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieć: Orange;
- Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – cena rekomendowana: 2599 zł, cashback: 500 zł. Dostępność: sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Sferis, Vobis, Delkom, eLenovo, Komputronik oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieci: Play, Plus i T-Mobile.
Od 19 maja w regularnej sprzedaży dostępny jest również smartfon Motorola Razr fold.
Z tej okazji do 2 czerwca przedłużona została oferta cashback w wysokości 1500 zł obowiązująca na ten model w trakcie jego przedsprzedaży.
- Motorola Razr fold (16/512 GB) – cena rekomendowana: 9999 zł, cashback: 1500 zł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Vobis, eLenovo, Delkom, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile;
- Motorola Razr fold FIFA World Cup 26 (16/512 GB) – cena rekomendowana: 11499 zł, cashback: 1500 zł. Dodatkowo każdy klient wybierający edycję limitowaną może otrzymać bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert; sieci: Orange.
Szczegółowe warunki promocji oraz ograniczenia określa regulamin dostępny na stronie rejestracja.motopromocja.pl. Klienci kupujący model Razr fold FIFA World Cup 26 mogą odebrać bilet za pośrednictwem serwisu fifa.motopromocja.pl, rejestrując urządzenie do 10 czerwca 2026 roku.