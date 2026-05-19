Cztery nowości Motorola już w Polsce. Nawet 1000 zł taniej

Motorola wprowadziła do sprzedaży w Polsce trzy składane smartfony z rodziny Razr 70 oraz model Edge 70 Pro. Nowości, które miały swoją premierę pod koniec kwietnia, właśnie trafiają do sklepów oraz do operatorów komórkowych.

Nowości z serii rozkładanej Motorola Razr 70

Nowa seria składanych smartfonów Motorola Razr 70 obejmuje trzy modele: Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus oraz Razr 70. Nowością w rodzinie jest środkowy wariant z dopiskiem Plus. Wszystkie tegoroczne modele Razr oferują wzmocniony tytanem zawias, odporność klasy IP48 oraz charakterystyczny format flipa z funkcjonalnym ekranem zewnętrznym, na którym można uruchamiać aplikacje mobilne.

Flagowy smartfon Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) został wyposażony w 4-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,96-calowy wyświetlacz AMOLED 165 Hz o jasności do 5000 nitów. Napędza go Snapdragon 8 Elite, a zasila akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 30 W. Głowy aparat 50 Mpix ma możliwość nagrywania wideo 8K z Dolby Vision. Całość uzupełniają wykończenia premium inspirowane Alcantarą (Pantone Orient Blue) i drewnem (Pantone Cocoa).

Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) oferuje 4-calowy ekran zewnętrzny, 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED 165 Hz o jasności do 3000 nitów, układ Snapdragon 8s Gen 3 oraz baterię 4500 mAh z ładowaniem 45 W i bezprzewodowym 15 W.

System aparatów obejmuje dwa moduły 50 Mpix oraz aparat selfie 32 Mpix. Smartfon debiutuje w wykończeniu inspirowanym tkaniną, w ciemnozielonym kolorze Pantone Mountain View.

Motorola Razr 70 (8/256 GB) to składany smartfon w cenie klasycznego urządzenia ze średniej półki. Razr 70 wyposażono w 3,63-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz o jasności do 3000 nitów. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 7450X, a bateria 4800 mAh wspiera ładowanie 30 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Smartfon oferuje podwójny aparat 50 Mpix i aparat selfie 32 Mpix. Dostępne kolory to Perłowy acetat (Pantone Bright White) oraz inspirowane tkaninami warianty (szary/Pantone Hematite) i (zielony/Pantone Sporting Green).

Klasyczny smartfon Motorola Edge 70 Pro

Kolejna nowość – model Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – wyposażono w 6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o jasności do 5200 nitów oraz głośniki stereo z Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 8500 Extreme oraz szybka pamięć UFS 4.1.

Smartfon oferuje również baterię 6500 mAh z ładowaniem TurboPower 90 W i bezprzewodowym 15 W. W sekcji foto znajdziemy system czterech aparatów 50 Mpix, w tym główny moduł z matrycą Sony LYTIA 710, teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny z funkcją makro. Obudowa modelu Edge 70 Pro spełnia normy wodoodporności IP68/IP69 oraz militarny standard odporności MIL-STD-810H.

Promocje, ceny i dostępność

Składane smartfony z serii Razr 70 oraz model Edge 70 Pro są dostępne w sprzedaży od 19 maja. Motorola przygotowała promocję cashback, która będzie obowiązywać od 19 maja do 2 czerwca. Dzięki ofercie promocyjnej, po zakupie i rejestracji wybranego urządzenia na stronie promocji, część kwoty wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfona.

Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – cena rekomendowana: 5999 zł, cashback: 1000 zł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Vobis, eLenovo, Komputronik, Delkom, Sferis, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile;

Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – cena rekomendowana: 4499 zł, cashback: 700 zł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, RTV Euro AGD;

Motorola Razr 70 (8/256 GB) – cena rekomendowana: 3399 zł, cashback: 500 zł. Dostępność: sklep Media Expert oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieć: Orange;

Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – cena rekomendowana: 2599 zł, cashback: 500 zł. Dostępność: sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Sferis, Vobis, Delkom, eLenovo, Komputronik oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieci: Play, Plus i T-Mobile.

Od 19 maja w regularnej sprzedaży dostępny jest również smartfon Motorola Razr fold.

Z tej okazji do 2 czerwca przedłużona została oferta cashback w wysokości 1500 zł obowiązująca na ten model w trakcie jego przedsprzedaży.

Motorola Razr fold (16/512 GB) – cena rekomendowana: 9999 zł, cashback: 1500 z ł. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Vobis, eLenovo, Delkom, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile;

Motorola Razr fold FIFA World Cup 26 (16/512 GB) – cena rekomendowana: 11499 zł, cashback: 1500 zł. Dodatkowo każdy klient wybierający edycję limitowaną może otrzymać bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert; sieci: Orange.