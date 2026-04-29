Motorola RAZR 70 trafia do Polski. W trzech wersjach

Motorola RAZR 70 Ultra to najmocniejszy wybór

Model Ultra to flagowiec przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażono go w zewnętrzny ekran o przekątnej 4 cali, który chroni szkło Corning Gorilla Glass Ceramic. Wyświetlacz ten oferuje odświeżanie 165 Hz i jasność na poziomie 3000 nitów. Wewnątrz znajduje się panel Extreme AMOLED o przekątnej 6,96 cala. Jego jasność punktowa sięga aż 5000 nitów, co ułatwia korzystanie z telefonu w pełnym słońcu.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ten sam, co poprzednika. Smartfon ma akumulator o pojemności 5000 mAh (4700 mAh w RAZR 60 Ultra). Wspiera ona szybkie ładowanie TurboPower 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe 30 W. W polskiej dystrybucji dostępny będzie wariant z 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. System aparatów składa się z trzech modułów po 50 Mpix każdy. Główna matryca typu LOFIC poprawia jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

Modele RAZR 70 Plus i RAZR 70 dla każdego

Motorola RAZR 70 Plus zajmuje miejsce w środku stawki. Ma ten sam, 4-calowy ekran zewnętrzny, co wersja Ultra, ale o nieco niższej jasności 2400 nitów. Wewnątrz zamontowano ekran 6,9 cala o rozdzielczości 1080 x 2620. Telefon napędza układ Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 12 GB RAM-u. Akumulator ma pojemność 4500 mAh i ładuje się z mocą 45 W.

Podstawowa Motorola RAZR 70 to propozycja dla osób szukających tańszego "składaka". Zewnętrzny ekran ma tutaj 3,63 cala, a wewnętrzny oferuje odświeżanie 120 Hz. Producent zastosował procesor MediaTek Dimensity 7450X oraz baterię 4800 mAh. Model ten wyróżnia się dużą liczbą wersji kolorystycznych, w tym wykończeniem z półsyntetycznego acetatu o perłowej fakturze.

Nowy system i sztuczna inteligencja

Wszystkie smartfony z nowej serii debiutują z systemem Android 16. Motorola deklaruje pięć lat wsparcia w zakresie poprawek bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą liczyć na trzy duże aktualizacje systemu operacyjnego. Ważnym elementem oprogramowania jest platforma Moto AI. Integruje ona funkcje Google Gemini, Microsoft Copilot oraz Perplexity AI.

Sztuczna inteligencja pomaga w codziennych zadaniach, potrafi tworzyć podsumowania powiadomień oraz ułatwia wyszukiwanie informacji. Motorola zadbała też o ekologię. Opakowania telefonów nie zawierają plastiku, a do ich produkcji użyto tuszu sojowego. Same urządzenia częściowo wykonano z materiałów pochodzących z odzysku.

Dostępność i cena

Nowe składane smartfony Motoroli zadebiutują w polskich sklepach 19 maja 2026 roku. Ceny poszczególnych wersji prezentują się następująco:

Motorola RAZR 70 Ultra 16/512 GB – 5999 zł ,

, Motorola RAZR 70 Plus 12/512 GB – 4499 zł ,

, Motorola RAZR 70 8/256 GB – 3399 zł.