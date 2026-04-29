Motorola Edge 70 Pro oficjalnie. W Polsce kupisz ją za 2600 zł

Obudowa z drewna i wełny

Producent wprowadził nową koncepcję projektową o nazwie Collections by Motorola. Smartfon nie tylko występuje w kolorach Pantone, ale wykorzystuje też nietypowe materiały. Klienci mogą wybrać wykończenie inspirowane jedwabiem, naturalne drewno, fakturę przypominającą wełnę lub unikalny acetat. Obudowa jest bardzo smukła i ma od 7,19 do 7,34 mm grubości, w zależności od wykończenia. Konstrukcja oferuje cztery zakrzywione krawędzie, co ma poprawić chwyt urządzenia.

Motorola Edge 70 Pro spełnia rygorystyczne normy odporności. Może się pochwalić certyfikatami IP68 oraz IP69, co oznacza wysoką odporność na wodę i pył. Dodatkowo konstrukcja przeszła testy wytrzymałości MIL-STD-810H. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i. Producent zadbał również o ekologię. Ślad węglowy urządzenia jest o 25% niższy niż w poprzedniej generacji. Ramka smartfonu powstała w 100% z aluminium z recyklingu.

Cztery aparaty 50 Mpix

Motorola Edge 70 Pro została wyposażona w zaawansowany system fotograficzny. Wszystkie cztery aparaty mają rozdzielczość 50 Mpx. Główny moduł wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 710 oraz ma optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Wspiera go teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny o polu widzenia 122 stopni. Ten ostatni oferuje również funkcję makro.

Przedni aparat do selfie również ma 50 Mpx, a także jasną przysłonę f/1.9. Cały system wspierany jest przez funkcje Moto AI, które pomagają w wykrywaniu ruchu i poprawie jakości zdjęć. Odwzorowanie kolorów na zdjęciach posiada certyfikację Pantone. Pozwala to na uzyskanie naturalnych barw na każdym z obiektywów.

Ekran AMOLED i wydajny procesor

Smartfon ma wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Ekran pracuje w rozdzielczości Super HD (1.5K) i odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz. Maksymalna jasność wynosi aż 5200 nitów. Gwarantuje to pełną czytelność nawet w pełnym słońcu. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki stereo z Dolby Atmos.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 8500 Extreme, wykonany w technologii 4 nm. Telefon oferuje 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Dane można przechowywać w pamięci wewnętrznej UFS 4.1 o pojemności do 1 TB. System chłodzenia wykorzystuje zaawansowaną komorę parową. Zapobiega to przegrzewaniu się podzespołów podczas dużego obciążenia.

Bateria 6500 mAh i szybkie ładowanie

Mimo smukłej obudowy, Motorola zmieściła w środku akumulator o pojemności 6500 mAh. Jest to ogniwo krzemowo-węglowe o dużej gęstości energii. Smartfon wspiera szybkie ładowanie TurboPower o mocy 90 W. Dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Telefon działa pod kontrolą systemu Android 16. Producent obiecuje trzy duże aktualizacje systemu oraz pięć lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa.

Motorola Edge 70 Pro 0 opinii Motorola Edge 70 Pro 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena