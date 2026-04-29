Moto G87 ma aparat 200 Mpix. Motorola prezentuje nowe średniaki

Motorola zaprezentowała najnowsze smartfony z popularnej rodziny Moto G. Do sprzedaży trafią modele oferujące bardzo mocne parametry fotograficzne oraz rekordowo pojemne akumulatory.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:34

Motorola Moto G87 z potężnym aparatem

Najważniejszą nowością w ofercie jest Motorola Moto G87. Urządzenie to wprowadza do średniej półki cenowej aparat o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). System wspiera technologia Ultra Pixel, która poprawia jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Użytkownicy otrzymają także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz przedni aparat 32 Mpix do selfie.

Smartfon został wyposażony w ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Wyświetlacz pracuje w rozdzielczości 1,5K i oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo z systemem Dolby Atmos. Konstrukcja obudowy jest bardzo wytrzymała. Telefon ma certyfikaty IP68 oraz IP69, a także militarny standard odporności MIL-STD-810H. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Wewnątrz urządzenia pracuje procesor MediaTek Dimensity 6400. Smartfon będzie dostępny w wersjach z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane. Bateria o pojemności 5200 mAh obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W. Urządzenie zadebiutuje z systemem Android 16 i nakładką Hello UX. Producent obiecuje wsparcie obejmujące trzy kolejne wersje systemu oraz cztery lata aktualizacji bezpieczeństwa.

Motorola Moto G87 5G
Motorola Moto G87 5G

Motorola Moto G87 5G
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Motorola Moto G37 Power z baterią 7000 mAh

Drugim istotnym modelem jest Motorola Moto G37 Power. Głównym wyróżnikiem tego urządzenia jest akumulator o pojemności 7000 mAh. Tak duże ogniwo ma zapewnić bardzo długi czas pracy bez konieczności szukania gniazdka. Telefon obsługuje ładowanie TurboPower o mocy 30 W.

Sercem tego wariantu jest układ MediaTek Dimensity 6300. Klienci otrzymają do wyboru konfiguracje z 4 lub 8 GB pamięci RAM oraz 64, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon ma ekran o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz. Główny aparat fotograficzny ma rozdzielczość 50 Mpix. Obudowa jest odporna na upadki zgodnie z normą MIL-STD-810H oraz na zachlapania, co potwierdza certyfikat IP64.

Motorola Moto G37 Power
Motorola Moto G37 Power
Ekran 6.67" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Dodatkowe modele i polskie ceny

Ofertę uzupełniają smartfony Moto G47 oraz Moto G37.Pierwszy z nich wyróżnia się aparatem o rozdzielczości 108 Mpix oraz dodatkową jednostką makro. Ma akumulator 5200 mAh i ładowanie 20 W. Podstawowa wersja Moto G37 ma specyfikację zbliżoną do modelu power, ale otrzymała mniejszy akumulator 5200 mAh i wolniejsze ładowanie.

Motorola Moto G47 5G
Motorola Moto G47 5G
Ekran 6.67" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 108 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Motorola Moto G37 5G
Motorola Moto G37 5G
Ekran 6.67" IPS LCD
Pamięć RAM 4 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Znamy już polskie ceny dwóch najważniejszych modeli. Motorola Moto G87 w wersji 8/256 GB będzie kosztować 1699 złotych. Telefon trafi do sklepów 19 maja w kolorach błękitnym oraz stalowym. Motorola Moto g37 Power w wersji 4/64 GB została wyceniona na 999 złotych. Ten wariant pojawi się w sprzedaży w najbliższym czasie w czterech kolorach Pantone. Informacje o dostępności pozostałych wersji zostaną podane w późniejszym terminie.

Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola