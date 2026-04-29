Moto G87 ma aparat 200 Mpix. Motorola prezentuje nowe średniaki

Motorola Moto G87 z potężnym aparatem

Najważniejszą nowością w ofercie jest Motorola Moto G87. Urządzenie to wprowadza do średniej półki cenowej aparat o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). System wspiera technologia Ultra Pixel, która poprawia jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Użytkownicy otrzymają także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz przedni aparat 32 Mpix do selfie.

Smartfon został wyposażony w ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Wyświetlacz pracuje w rozdzielczości 1,5K i oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo z systemem Dolby Atmos. Konstrukcja obudowy jest bardzo wytrzymała. Telefon ma certyfikaty IP68 oraz IP69, a także militarny standard odporności MIL-STD-810H. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Wewnątrz urządzenia pracuje procesor MediaTek Dimensity 6400. Smartfon będzie dostępny w wersjach z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane. Bateria o pojemności 5200 mAh obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W. Urządzenie zadebiutuje z systemem Android 16 i nakładką Hello UX. Producent obiecuje wsparcie obejmujące trzy kolejne wersje systemu oraz cztery lata aktualizacji bezpieczeństwa.

Motorola Moto G37 Power z baterią 7000 mAh

Drugim istotnym modelem jest Motorola Moto G37 Power. Głównym wyróżnikiem tego urządzenia jest akumulator o pojemności 7000 mAh. Tak duże ogniwo ma zapewnić bardzo długi czas pracy bez konieczności szukania gniazdka. Telefon obsługuje ładowanie TurboPower o mocy 30 W.

Sercem tego wariantu jest układ MediaTek Dimensity 6300. Klienci otrzymają do wyboru konfiguracje z 4 lub 8 GB pamięci RAM oraz 64, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon ma ekran o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz. Główny aparat fotograficzny ma rozdzielczość 50 Mpix. Obudowa jest odporna na upadki zgodnie z normą MIL-STD-810H oraz na zachlapania, co potwierdza certyfikat IP64.

Dodatkowe modele i polskie ceny

Ofertę uzupełniają smartfony Moto G47 oraz Moto G37.Pierwszy z nich wyróżnia się aparatem o rozdzielczości 108 Mpix oraz dodatkową jednostką makro. Ma akumulator 5200 mAh i ładowanie 20 W. Podstawowa wersja Moto G37 ma specyfikację zbliżoną do modelu power, ale otrzymała mniejszy akumulator 5200 mAh i wolniejsze ładowanie.

