Masz taki telewizor? Wkrótce otrzymasz ciekawą nowość w Google Gemini

Zmieniaj ustawienia obrazu bez pilota

Posiadacze telewizorów TCL mogą od teraz używać Gemini do wydawania komend głosowych do zmiany ustawień obrazu i dźwięku.

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W ten sposób możemy powiedzieć asystentowi AI, aby przestawił tryb obrazu np. na sport, podkręcił poziom basu, dialogów albo rozjaśnił obraz. Wszystko przy użyciu naturalnego języka konwersacyjnego w stylu "ekran jest za ciemny" albo "zrób bardziej kinowy obraz".

Najnowsza aktualizacja jest rozsyłana stopniowo i ma trafić do posiadaczy modeli TCL QM9K z 2025 r., jak też tegorocznych X11L, QM9L, QM8L i RM9L. Na razie funkcja będzie dostępna w USA, ale ma trafić ona w tym roku również do innych krajów.

Warto podkreślić, że powyższe modele używają amerykańskiej nomenklatury, a w Europie mamy inne oznaczenia modeli. Tak więc u nas możemy się spodziewać, że będą to modele TCL C955 (z 2025 r.) oraz X955, C855, C755 i P755 z 2026 r.