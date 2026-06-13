Powerbanki wyginą w najbliższych latach, twierdzi szef Ankera

W przyszłość powerbanków nie wierzy ich kluczowy producent

Szef firmy, która uchodzi za światowego lidera na rynku przenośnych akcesoriów zasilających, porównał powerbanki do odtwarzaczy MP3, walkmanów na kasety i odtwarzaczy CD. Jak podkreślił, w branży elektroniki użytkowej cykl życia sprzętu bywa krótki. Od momentu, w którym konsumenci zaczynają masowo kupować dane urządzenie, do chwili jego rynkowego zmierzchu, mija zazwyczaj zaledwie około 10 lat. Podobny los czeka właśnie przenośne baterie.

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Słowa te brzmią zaskakująco, zważywszy, że to powerbanki zbudowały globalną potęgę założonej w 2011 roku firmy Anker. Obecnie jednak struktura jej finansów ulega ewolucji. Choć w 2025 roku całkowite przychody przedsiębiorstwa przekroczyły 30,5 mld juanów (wzrost o 23,5% r/r), z czego połowę stanowiły rozwiązania z zakresu zasilania i magazynowania energii, to tradycyjne powerbanki przestały być już głównym motorem napędowym.

Zmienia się również wewnętrzna strategia giganta, który stawia na optymalizację portfolio. Władze firmy przyznały niedawno, że w przeszłości borykano się z nadmiernym rozdrobnieniem oferty - w 2024 roku Anker sprzedawał aż 100 różnych modeli powerbanków. Przedstawiciele firmy przyznali podczas zgromadzenia akcjonariuszy, że „żadna marka nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej jakości przy 100 modelach”, zapowiadając drastyczne cięcia w asortymencie wynoszące od 50 do 70 procent.