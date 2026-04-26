Xiaomi z pierwszym takim sprzętem. Budżetowe ANC i 72 godziny pracy

Redmi Headphones Neo mają być pierwszymi wokółusznymi słuchawkami submarki Xiaomi. Do tej pory Redmi koncentrowało się głównie na słuchawkach TWS, które zwracały uwagę bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Duże i raczej drogie modele wokółuszne pojawiały się już wcześniej w ofercie Xiaomi, ale dla Redmi to całkowita nowość i wejście w zupełnie inną kategorię. Z punktu widzenia użytkowników to obietnica taniego, a jednocześnie dobrego sprzętu dla wymagających.

Słuchawki pojawiły się już w ofercie pierwszego sklepu, Lazada. Z opisu wynika, że producent postawił na konstrukcję wokółuszną z dynamicznymi przetwornikami 40 mm pokrytymi tytanem. Redmi Headphones Neo zapewniają pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz, producent obiecuje mocny bas i bardziej dopracowane brzmienie w całym zakresie.

Ciekawie wygląda też zestaw funkcji dodatkowych. Redmi Headphones Neo wyposażone są w aktywną redukcję hałasu do 42 dB, a użytkownik otrzymuje do wyboru trzy poziomy tłumienia. Nie zabrakło adaptacyjnej redukcji szumów, która automatycznie dopasowuje działanie systemu do poziomu hałasu otoczenia. To rozwiązanie, którego zwykle oczekuje się od droższych modeli, więc w budżetowym segmencie może być mocnym argumentem.

Słuchawki łączą się bezprzewodowo przez Bluetooth 5.4, ale producent przewidział również przewodowe słuchanie przez USB-C. Lista obsługiwanych kodeków nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio, ale tylko dla połączeń przewodowych USB Audio.

Bardzo dobrze zapowiada się też akumulator. Redmi Headphones Neo mają działać nawet do 72 godzin z wyłączonym ANC. Dodatkowo szybkie ładowanie zapewni do 5 godzin pracy po zaledwie 10 minutach podłączenia do prądu.

Redmi Headphones Neo pozwolą także skorzystać z Google Fast Pair, funkcji jednoczesnego połączenie z dwoma urządzeniami, współdzielenia dźwięku oraz obsługi aplikacji Xiaomi Earbuds, która umożliwi zmianę ustawień EQ.