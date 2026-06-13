Zaktualizuj Windowsa 11. System przyspieszył

Najnowsza aktualizacja Windowsa 11, oznaczona jako KB5094126, wprowadza rozwiązanie o nazwie low-latency profile. To ma znacząco przyspieszyć działanie systemu.

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Aktualizacja Windowsa 11

O samym pomyśle pisałem już na początku maja, ale teraz stał się on faktem. Low-latency profile pozwala systemowi Windows 11 na krótkotrwałe, zaledwie kilkusekundowe podbicie taktowania procesora w celu poprawy responsywności elementów oprogramowania.

Dzięki temu nie tylko szybciej mają uruchamiać się programy czy gry, ale też lepiej ma działać sam interfejs Windowsa. Mowa o takich elementach jak menu start czy wyszukiwanie. Pierwsze testy wskazywały na nawet 70-procentową poprawę w tym zakresie.

W tym celu Windows 11 prawdopodobnie wykorzystuje specjalne tryby procesorów. W przypadku Intela to PL2 (kilkusekundowy wzrost taktowania) lub PL4 (boost trwa dosłownie milisekundy).

Co ciekawe, low-latency profile jest domyślnie wyłączony. To dlatego, że Microsoft kieruje się zasadą Controlled Feature Rollout (CFR). Sam tryb jest już dostępny, ale zostanie włączony dopiero w momencie, w którym firma z Redmond uzna, że nadeszła odpowiednia chwila.

Jeśli już teraz chcesz go włączyć, to jest taka możliwość. W tym celu musisz skorzystać z narzędzia o nazwie ViveTool. Jak już je zainstalujesz, to: