Zaktualizuj Windowsa 11. System przyspieszył
Nowa aktualizacja Windowsa 11 wprowadza zmianę, która przyspiesza działanie systemu operacyjnego.
Najnowsza aktualizacja Windowsa 11, oznaczona jako KB5094126, wprowadza rozwiązanie o nazwie low-latency profile. To ma znacząco przyspieszyć działanie systemu.
Aktualizacja Windowsa 11
O samym pomyśle pisałem już na początku maja, ale teraz stał się on faktem. Low-latency profile pozwala systemowi Windows 11 na krótkotrwałe, zaledwie kilkusekundowe podbicie taktowania procesora w celu poprawy responsywności elementów oprogramowania.
Dzięki temu nie tylko szybciej mają uruchamiać się programy czy gry, ale też lepiej ma działać sam interfejs Windowsa. Mowa o takich elementach jak menu start czy wyszukiwanie. Pierwsze testy wskazywały na nawet 70-procentową poprawę w tym zakresie.
W tym celu Windows 11 prawdopodobnie wykorzystuje specjalne tryby procesorów. W przypadku Intela to PL2 (kilkusekundowy wzrost taktowania) lub PL4 (boost trwa dosłownie milisekundy).
Co ciekawe, low-latency profile jest domyślnie wyłączony. To dlatego, że Microsoft kieruje się zasadą Controlled Feature Rollout (CFR). Sam tryb jest już dostępny, ale zostanie włączony dopiero w momencie, w którym firma z Redmond uzna, że nadeszła odpowiednia chwila.
Jeśli już teraz chcesz go włączyć, to jest taka możliwość. W tym celu musisz skorzystać z narzędzia o nazwie ViveTool. Jak już je zainstalujesz, to:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz opcję „Terminal (administrator)”,
- W oknie terminala z uprawnieniami administratora wpisz następujące polecenie, aby przejść do folderu ViVeTool: cd C:\ViVeToolViVeTool
- Teraz uruchom następujące polecenie, aby włączyć profil niskiego opóźnienia: vivetool /enable /id:58989092
- Powinien pojawić się komunikat potwierdzający, że konfiguracja funkcji została pomyślnie ustawiona. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.