Oprogramowanie

Zaktualizuj Windowsa 11. System przyspieszył

Nowa aktualizacja Windowsa 11 wprowadza zmianę, która przyspiesza działanie systemu operacyjnego.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:40
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaktualizuj Windowsa 11. System przyspieszył
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Najnowsza aktualizacja Windowsa 11, oznaczona jako KB5094126, wprowadza rozwiązanie o nazwie low-latency profile. To ma znacząco przyspieszyć działanie systemu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Windowsa 11

O samym pomyśle pisałem już na początku maja, ale teraz stał się on faktem. Low-latency profile pozwala systemowi Windows 11 na krótkotrwałe, zaledwie kilkusekundowe podbicie taktowania procesora w celu poprawy responsywności elementów oprogramowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-042PL Copilot+ PC 16" OLED 240Hz Ryzen AI 9 HX 370 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional , Funkcje AI
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-042PL Copilot+ PC 16" OLED 240Hz Ryzen AI 9 HX 370 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional , Funkcje AI
0 zł
11159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11159.99 zł
Laptop ACER TravelMate P4 16 TMP416-52-TCO 16" IPS i7-1355U 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX2050 Windows 11 Professional
Laptop ACER TravelMate P4 16 TMP416-52-TCO 16" IPS i7-1355U 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX2050 Windows 11 Professional
0 zł
4549 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549 zł
Laptop DELL Pro 15 Essential PV15255 15.6" IPS R5-7520U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop DELL Pro 15 Essential PV15255 15.6" IPS R5-7520U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
3007.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 3007.57 zł
Advertisement

Dzięki temu nie tylko szybciej mają uruchamiać się programy czy gry, ale też lepiej ma działać sam interfejs Windowsa. Mowa o takich elementach jak menu start czy wyszukiwanie. Pierwsze testy wskazywały na nawet 70-procentową poprawę w tym zakresie.

W tym celu Windows 11 prawdopodobnie wykorzystuje specjalne tryby procesorów. W przypadku Intela to PL2 (kilkusekundowy wzrost taktowania) lub PL4 (boost trwa dosłownie milisekundy).

Co ciekawe, low-latency profile jest domyślnie wyłączony. To dlatego, że Microsoft kieruje się zasadą Controlled Feature Rollout (CFR). Sam tryb jest już dostępny, ale zostanie włączony dopiero w momencie, w którym firma z Redmond uzna, że nadeszła odpowiednia chwila.

Jeśli już teraz chcesz go włączyć, to jest taka możliwość. W tym celu musisz skorzystać z narzędzia o nazwie ViveTool. Jak już je zainstalujesz, to:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz opcję „Terminal (administrator)”,
  • W oknie terminala z uprawnieniami administratora wpisz następujące polecenie, aby przejść do folderu ViVeTool: cd C:\ViVeToolViVeTool
  • Teraz uruchom następujące polecenie, aby włączyć profil niskiego opóźnienia: vivetool /enable /id:58989092
  • Powinien pojawić się komunikat potwierdzający, że konfiguracja funkcji została pomyślnie ustawiona. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
Image
telepolis
Microsoft Windows 11 Windows 11 aktualizacja aktualizacja windows 11 Low Latency Profile
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Windows Latest