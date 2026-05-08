Windows 11 na sterydach. Microsoft zaskakuje pomysłem

Microsoft zaskakuje nowością, która szykowana jest dla Windowsa 11. System ma otrzymać specjalny tryb, w którym osiągnie jeszcze lepszą wydajność.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:49
Microsoft pracuje nad nowym trybem dla Windowsa 11 o nazwie Low Latency Profile. To część większego projektu, który ma przełożyć się na lepszą wydajność oprogramowania.

Windows 11 na sterydach

Firma z Redmond od jakiegoś czasu pracuje nad kilkoma zmianami w Windowsie 11, które kryją się pod nazwą "Projekt K2". Głównym celem jest zredukowanie bloatware'u, usunięcie niektórych funkcji AI, a przede wszystkim poprawa wydajności, szczególnie w grach. Jednym z elementów jest nowy tryb o nazwie Low Latency Profile, chociaż on akurat graczom na wiele się nie zda.

Low Latency Profile pozwoli systemowi skuteczniej korzystać z możliwości procesora. Na krótką chwilę będzie mógł podnieść taktowanie CPU, aby szybciej realizować wybrane zadania. Mowa o dosłownie kilkusekundowych skokach, które mają przełożyć się nie tylko na szybsze uruchamianie aplikacji, ale też wyższą responsywność samego systemu.

Nowy tryb został już udostępniony w ramach testowej wersji systemu dla użytkowników programu Windows Insider. Pierwsze informacje mówią o około 40-procentowej poprawie w czasie uruchamiania aplikacji, np. przeglądarki Edge czy Outlooka. Poza tym nawet o 70 proc. ma poprawić się responsywność elementów systemu, w tym menu kontekstowego czy menu start.

Procesory od dawna oferują specjalne tryby, które pozwalają na moment zwiększyć ich taktowanie i wydajność. W przypadku Intela to PL2, który przekłada się na kilkusekundowy wzrost lub PL4, który trwa dosłownie milisekundy. Windows 11 ma lepiej korzystać z tych możliwości. Chwilowe podwyższenie zegara nie powinno mieć dużego przełożenia na zużycie energii czy wyższe temperatury, ale lepiej poczekać na pierwsze niezależne testy.

Microsoft Windows 11 Windows 11 K2 Low Latency Profile
Źródła zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech