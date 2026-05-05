ChatGPT staje się mądrzejszy. Skorzystają nawet darmowi użytkownicy

OpenAI ma nowy domyślny model dla ChatGPT, dostępny również przez API. GPT-5.5 Instant zastępuje dotychczasowe GPT-5.3 Instant i według firmy ma oferować wyraźnie lepszą jakość odpowiedzi, bez rezygnowania z wysokiej szybkości, która była jedną z najważniejszych cech poprzednika.

Początkowo tylko dla wersji WWW, a później również w aplikacji

Firma podkreśla przede wszystkim mniejszą skłonność do halucynacji w obszarach, w których błędy mogą być szczególnie kosztowne. Chodzi m.in. o prawo, medycynę i finanse. Oprócz tego poprawie uległy kwestie związane z matematyką i obliczeniami oraz multimodalnością. Udowadniają to opublikowane wyniki benchmarków, widoczne poniżej.

Duży nacisk położono także na zarządzanie kontekstem. GPT-5.5 Instant może korzystać z narzędzia wyszukiwania, aby odwoływać się do wcześniejszych rozmów, plików oraz skrzynki Gmail (o ile jest podpięta) i dzięki temu przygotowywać bardziej spersonalizowane odpowiedzi.

ChatGPT ma też lepiej pokazywać, z jakich źródeł pamięci korzysta przy generowaniu odpowiedzi. Użytkownik będzie mógł usunąć nieaktualne źródła lub poprawić je, jeśli doprowadziły do błędnej odpowiedzi. Położono jednak nacisk na prywatność - po udostępnieniu czatu innej osobie źródła pamięci nie będą dla niej widoczne.