Oprogramowanie

ChatGPT staje się mądrzejszy. Skorzystają nawet darmowi użytkownicy

Chwilę trzeba było poczekać, ale dostaliśmy prostszą i szybszą wersję najnowszego rozwiązania. Ma ona szereg zalet względem poprzednika.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSŁAW BANASIAK (YOKAI)
OpenAI ma nowy domyślny model dla ChatGPT, dostępny również przez API. GPT-5.5 Instant zastępuje dotychczasowe GPT-5.3 Instant i według firmy ma oferować wyraźnie lepszą jakość odpowiedzi, bez rezygnowania z wysokiej szybkości, która była jedną z najważniejszych cech poprzednika.

Początkowo tylko dla wersji WWW, a później również w aplikacji

Firma podkreśla przede wszystkim mniejszą skłonność do halucynacji w obszarach, w których błędy mogą być szczególnie kosztowne. Chodzi m.in. o prawo, medycynę i finanse. Oprócz tego poprawie uległy kwestie związane z matematyką i obliczeniami oraz multimodalnością. Udowadniają to opublikowane wyniki benchmarków, widoczne poniżej.

Duży nacisk położono także na zarządzanie kontekstem. GPT-5.5 Instant może korzystać z narzędzia wyszukiwania, aby odwoływać się do wcześniejszych rozmów, plików oraz skrzynki Gmail (o ile jest podpięta) i dzięki temu przygotowywać bardziej spersonalizowane odpowiedzi.

ChatGPT ma też lepiej pokazywać, z jakich źródeł pamięci korzysta przy generowaniu odpowiedzi. Użytkownik będzie mógł usunąć nieaktualne źródła lub poprawić je, jeśli doprowadziły do błędnej odpowiedzi. Położono jednak nacisk na prywatność - po udostępnieniu czatu innej osobie źródła pamięci nie będą dla niej widoczne.

Na start model GPT-5.5 trafi do abonamentów Plus i Pro w wersji webowej ChatGPT, a nieco później do aplikacji mobilnej. OpenAI zapowiada też rozszerzenie dostępności na użytkowników darmowych oraz planów Go, Business i Enterprise w kolejnych tygodniach. W przypadku deweloperów używających API, powinny oni szukać pozycji "chat-latest".

AI sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT GPT 5.5 GPT-5.5 Instant
Źródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała, OpenAI
Źródła tekstu: OpenAI, oprac. własne