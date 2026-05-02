Oprogramowanie

Microsoft wie, jak wkurzyć graczy. Poznajcie nowe wytyczne dla Windows 11

Spokojnie, nie są to zmiany w samym systemie. Pokazują jednak oderwanie Microsoftu od otaczającej nas rzeczywistości. W końcu w czasach kryzysu pamięci operacyjnej, kiedy powiedzenie, że RAM jest na wagę złota, powoli przestaje być hiperbolą, zwiększenie wymagań dla systemu w oficjalnych dokumentach, to niekoniecznie najlepszy ruch, nawet jeśli jest tylko wizerunkowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:04
Microsoft wie, jak wkurzyć graczy. Poznajcie nowe wytyczne dla Windows 11

Otóż w najnowszej wersji dokumentu pomocy technicznej Microsoft pojawiła się nowa wzmianka na temat pamięci operacyjnej. Z tezą mówiącą, że 16 GB RAM to podstawa dla nowoczesnego komputera z systemem Windows 11 sprzeczać się raczej nikt nie będzie. 8 GB w tym przypadku to zdecydowanie zbyt mało, aby nazwać komputer chociaż trochę przyszłościowym narzędziem i raczej każdy się z tym zgodzi niezależnie od systemu. W końcu to właśnie ten aspekt MacBooka Mini spotkał się z największą krytyką, chociaż mówimy o laptopie z procesorem wyjętym ze smartfonu. Microsoft jednak twierdzi, że gracze powinni mieć przynajmniej 32 GB RAM.

Gigabyte GAMING A16 Wedle Microsoftu to wciąż za mało

32 GB podstawowym RAM-em dla graczy

Pamiętajmy, że to tylko dokument i jak na razie nic za nim nie idzie. Na razie. W końcu nie jest powiedziane, że wraz z nim nie pójdą zmiany w samym systemie Windows 11 zwiększające wymagania. To jednak tylko najczarniejszy scenariusz. Bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś w Microsofcie żyje pod kamieniem, nie wie nic o skali kryzysu DRAM i po prostu przemnożył ilość pamięci w dokumencie, żeby fajniej wyglądało. 

Gigabyte GAMING A16 Wedle Microsoftu to wciąż za mało

Zresztą spójrzmy na dowody: otóż na karcie Steam Resident Evil Requiem, Pragnata czy DEATH STRANDING 2, czyli dość świeże i zaawansowane gry mają w zalecanych 16 GB RAM. Oczywiście, drugie tyle pamięci operacyjnej nie zaszkodzi, jednak na całe szczęście w gamingu wartość ta wciąż jest wystarczająca. Owszem, pojawiają się gry z większymi wymaganiami, jak nadchodzący Gothic 1 Remake. To jednak raczej kwestia miernej optymalizacji, a nie nowego standardu w świecie gier. 

Źródła tekstu: Techpowerup