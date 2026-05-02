Microsoft wie, jak wkurzyć graczy. Poznajcie nowe wytyczne dla Windows 11

Otóż w najnowszej wersji dokumentu pomocy technicznej Microsoft pojawiła się nowa wzmianka na temat pamięci operacyjnej. Z tezą mówiącą, że 16 GB RAM to podstawa dla nowoczesnego komputera z systemem Windows 11 sprzeczać się raczej nikt nie będzie. 8 GB w tym przypadku to zdecydowanie zbyt mało, aby nazwać komputer chociaż trochę przyszłościowym narzędziem i raczej każdy się z tym zgodzi niezależnie od systemu. W końcu to właśnie ten aspekt MacBooka Mini spotkał się z największą krytyką, chociaż mówimy o laptopie z procesorem wyjętym ze smartfonu. Microsoft jednak twierdzi, że gracze powinni mieć przynajmniej 32 GB RAM.

32 GB podstawowym RAM-em dla graczy

Pamiętajmy, że to tylko dokument i jak na razie nic za nim nie idzie. Na razie. W końcu nie jest powiedziane, że wraz z nim nie pójdą zmiany w samym systemie Windows 11 zwiększające wymagania. To jednak tylko najczarniejszy scenariusz. Bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś w Microsofcie żyje pod kamieniem, nie wie nic o skali kryzysu DRAM i po prostu przemnożył ilość pamięci w dokumencie, żeby fajniej wyglądało.