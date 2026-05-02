Polacy wypłacają gotówkę. Mają dość cyfrowej namiastki

Jeszcze w sierpniu 2025 roku alarmowano, że mieliśmy 443 mld zł gotówki w obiegu, o 7,4% więcej niż przed rokiem. Tymczasem z raportu za marzec 2026 roku wynika, że Polacy w gotówce mają obecnie już 468 mld zł.

W skali zaledwie jednego miesiąca wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 8,39 mld zł, a więc o aż 1,8%. Jak twierdzą eksperci przytaczani przez Business Insider, gotówka, choć traci znaczenie jako środek płatniczy, staje się rezerwą finansową.

O tym, że warto trzymać gotówkę w domu, przypomina też polski rząd. Ile tego trzymać? Otrzymaliśmy odpowiedź ze strony MSWiA, o której szerzej piszemy w tym artykule.

Banki bez gotówki, a bankomaty znikają. Polacy mają się o co martwić?

Płatności bezgotówkowe zyskują na popularności wśród Polaków – dane nie pozostawiają wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że fizyczne pieniądze szybko znikną z rynku.

Z badania zrealizowanego niedawno przez IBRiS dla operatora systemu Blik wynika, że sześciu na dziesięciu badanych w Polsce częściej płaci obecnie bezgotówkowo niż przy wykorzystaniu fizycznych pieniędzy. Gotówkę preferuje wciąż nieco ponad 30 proc. ankietowanych. Jednocześnie niemal połowa uczestników badania uznaje dostęp do gotówki za konieczne zabezpieczenie. Można zatem przyjąć, że póki co nie grozi nam scenariusz szwedzki.