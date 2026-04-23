Płatności bezgotówkowe

Ostatnia przerwa Santander Bank Polska. Zacznie się jutro

Wszystkich klientów Santander Bank Polska czeka ogromna zmiana. Już wkrótce staną się klientami Erste Banku. W związku z planowanym rebrandingiem, bank ogłosił przerwę, ostatnią już pod szyldem Santandera. Zacznie się ona już jutro, czyli 24 kwietnia 2026.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:25
0
Santander z przerwą zanim stanie się Erste Bankiem

Już za moment, Santander Bank Polska zmieni się w Erste Bank Polska. Dla klienrów oznacza to zmianę aplikacji mobilnej oraz dostawcę SMS-ów, o czym pisaliśmy już na początku tygodnia. Nic dziwnego, że bank potrzebuje wykonać kilka niezbędnych prac, aby przeprowadzić cały rebranding szybko i sprawnie. Zmiany zadzieją się już w najbliższy weekend, a pierwszych niedostępności możemy spodziewać się już jutro. Bank jednak uspokaja:

W weekend 24-26 kwietnia - przerwa. Wracamy po niej jako Erste Bank Polska. 

Santander Bank Polska - przerwa 24-25 kwietnia 2026

Przerwa będzie trwała od 23:00 do 8:30, co oznacza 9 i pół godziny niedostępności. Wyjątkiem jest strona internetowa banku santander.pl, która nie będzie działała jedynie od 23:00 do 3:00. 

Z czego nie skorzystamy od 23:00 do 8:30?

Nie będzie działała bankowość internetowa, ani żaden rodzaj przelewów (zwykłe, natychmiastowe typu Express Elixir, Euro Express Elixir i BlueCash). Nie będzie także możliwa płatność w sklepach internetowych za pomocą systemu Przelew24. Problemy wystąpią także z Blikiem i Kantorem Santander. 

Bank informuje także, że tylko aplikacja mobilna będzie częściowo dostępna. Oznacza to, że będzie możliwe sprawdzenie stanu konta oraz listy zakupionych biletów oraz parkingów. 

Karty będą działały bez problemów

Jeśli chodzi o płatności, to bank zaleca posługiwać się w tym czasie kartą. Można nią będzie płacić w sklepach i w internecie. Za jej pomocą uda nam się także wypłata gotówki w bankomatach. 

Cały ten rebranding banku to element strategicznego połączenia z austriacką grupą Erste. Bank zapewnia, że funkcjonalności oraz dane do logowania pozostaną niezmienione. 

Santander Bank Polska Santander Bank santander przerwa techniczna Santander przerwa Santander aplikacja Erste Bank Polska
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander