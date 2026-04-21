Pilny komunikat Santandera dla wszystkich klientów. To już za 3 dni

Klientów Santander Banku czeka ogromna zmiana. Już za kilka dni staną się klientami Erste Banku. W związku z tym wydano pilny komunikat.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:04
Już w najbliższych dniach Santander Bank Polska zmieni się w Erste Bank Polska. Dla wszystkich klientów oznacza to między innymi zmianę aplikacji mobilnej oraz nadawcę SMS-ów. Oto co warto wiedzieć.

Santander zmienia się w Erste Bank Polska

Santander Bank Polska opublikował pilny komunikat, w którym informuje o nadchodzących zmianach dla wszystkich klientów. Tzw. rebranding nastąpi w najbliższy weekend 24-26 kwietnia. W tych dniach klienci Santandera staną się klientami Erste Bank Polska.

Zmieniamy się, ale nie utrudniamy. Numery kont, kart, PIN, login, hasło zostają bez zmian. Funkcje, z których często korzystacie, też się nie zmienią.

poinformował bank.

Natomiast zmieni się nadawca SMS-ów. Ten będzie teraz podpisywany jest ERSTE_PL. Warto o tym pamiętać. Dodatkowo zmienią się też strona internetowa oraz aplikacja mobilna banku.

W przypadku tej ostatniej zmiana zostanie przeprowadzona poprzez aktualizację. Co ważne, nie trzeba instalować żadnej nowej, odrębnej aplikacji. Stara aplikacja będzie działać jeszcze przez około 2 tygodnie. Po tym czasie konieczna będzie aktualizacja.

Jeśli chodzi o stronę internetową, to zmieni się ona wizualnie. Utrzymana będzie w niebieskiej kolorystyce. Po kliknięciu zaloguj, klienci zostaną przeniesieni na ten sam adres, co dotychczas, czyli centrum24.pl. Natomiast sama strona banku będzie znajdować się pod adresem www.erste.pl.

Santander Bank Polska Santander Bank Erste Bank Polska
Źródła zdjęć: arpasi.bence, OleksSH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Santander