Pilny komunikat Santandera dla wszystkich klientów. To już za 3 dni

Już w najbliższych dniach Santander Bank Polska zmieni się w Erste Bank Polska. Dla wszystkich klientów oznacza to między innymi zmianę aplikacji mobilnej oraz nadawcę SMS-ów. Oto co warto wiedzieć.

Santander zmienia się w Erste Bank Polska

Santander Bank Polska opublikował pilny komunikat, w którym informuje o nadchodzących zmianach dla wszystkich klientów. Tzw. rebranding nastąpi w najbliższy weekend 24-26 kwietnia. W tych dniach klienci Santandera staną się klientami Erste Bank Polska.

Zmieniamy się, ale nie utrudniamy. Numery kont, kart, PIN, login, hasło zostają bez zmian. Funkcje, z których często korzystacie, też się nie zmienią. poinformował bank.

Natomiast zmieni się nadawca SMS-ów. Ten będzie teraz podpisywany jest ERSTE_PL. Warto o tym pamiętać. Dodatkowo zmienią się też strona internetowa oraz aplikacja mobilna banku.

W przypadku tej ostatniej zmiana zostanie przeprowadzona poprzez aktualizację. Co ważne, nie trzeba instalować żadnej nowej, odrębnej aplikacji. Stara aplikacja będzie działać jeszcze przez około 2 tygodnie. Po tym czasie konieczna będzie aktualizacja.