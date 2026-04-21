Pilny komunikat Santandera dla wszystkich klientów. To już za 3 dni
Klientów Santander Banku czeka ogromna zmiana. Już za kilka dni staną się klientami Erste Banku. W związku z tym wydano pilny komunikat.
Już w najbliższych dniach Santander Bank Polska zmieni się w Erste Bank Polska. Dla wszystkich klientów oznacza to między innymi zmianę aplikacji mobilnej oraz nadawcę SMS-ów. Oto co warto wiedzieć.
Santander zmienia się w Erste Bank Polska
Santander Bank Polska opublikował pilny komunikat, w którym informuje o nadchodzących zmianach dla wszystkich klientów. Tzw. rebranding nastąpi w najbliższy weekend 24-26 kwietnia. W tych dniach klienci Santandera staną się klientami Erste Bank Polska.
Zmieniamy się, ale nie utrudniamy. Numery kont, kart, PIN, login, hasło zostają bez zmian. Funkcje, z których często korzystacie, też się nie zmienią.
Natomiast zmieni się nadawca SMS-ów. Ten będzie teraz podpisywany jest ERSTE_PL. Warto o tym pamiętać. Dodatkowo zmienią się też strona internetowa oraz aplikacja mobilna banku.
W przypadku tej ostatniej zmiana zostanie przeprowadzona poprzez aktualizację. Co ważne, nie trzeba instalować żadnej nowej, odrębnej aplikacji. Stara aplikacja będzie działać jeszcze przez około 2 tygodnie. Po tym czasie konieczna będzie aktualizacja.
Jeśli chodzi o stronę internetową, to zmieni się ona wizualnie. Utrzymana będzie w niebieskiej kolorystyce. Po kliknięciu zaloguj, klienci zostaną przeniesieni na ten sam adres, co dotychczas, czyli centrum24.pl. Natomiast sama strona banku będzie znajdować się pod adresem www.erste.pl.