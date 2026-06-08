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Polacy robią więcej takich przelewów. Powód jest jasny

Krajowa Izba Rozliczeniowa podała dane na temat systemów Elixir za maj 2026 roku. Jeden rodzaj przelewów cieszy się wśród Polaków coraz większym powodzeniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:27
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Polacy robią więcej takich przelewów. Powód jest jasny
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Tyle przelewów robią Polacy

W maju 2026 roku Polacy wykonali 183,54 transakcje w ramach systemu Elixir. Ich łączna wartość dobiła do 791,29 mld zł. Dla porównania rok wcześniej, czyli w maju 2025 roku, przelewów nie tylko było więcej (187,31 mln), ale ich wartość również była wyższa (792,03 mld zł). Oznacza to spadek o 2 proc. pod względem liczby transakcji.

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Polacy robią więcej takich przelewów. Powód jest jasny

Jeśli chodzi o przelewy w systemie Euro Elixir, to tych było w maju 2026 roku w sumie 4,49 mln, a wartość wyniosła 33,25 mld euro. Tutaj również doszło do spadku, chociaż niewielkiego. Rok wcześniej transakcji było 4,66 mln, a ich wartość wyniosła 32,38 mld euro. Tutaj, pod względem liczbowym, mowa o spadku rzędu 4 proc.

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Jednak najciekawiej prezentują się dane dotyczące systemu Express Elixir, który pozwala na przelewy natychmiastowe, w tym BLIKIEM na telefon. Tych było w maju już 60,83 mln, a wartość wyniosła 31,11 mld zł. To wzrost aż o 13 proc. pod względem liczbowym i 18 proc. pod kątem łącznej wartości, ponieważ w maju 2025 roku było 53,91 mln transakcji o wartości 26,4 mld zł.

Polacy robią więcej takich przelewów. Powód jest jasny

To pokazuje, że Polacy coraz częściej korzystają z szybkich przelewów, prawdopodobnie głównie z pomocą BLIKA. Nie ma czemu się dziwić, to w końcu bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie.

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telepolis
Express Elixir KIR Elixir Przelewy Krajowa Izba Rozliczeniowa przelewy w systemie elixir przelew na telefon BLIK BLIK na telefon
Źródła zdjęć: TannySolt / Shutterstock.com, KIR
Źródła tekstu: KIR