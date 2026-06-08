Polacy robią więcej takich przelewów. Powód jest jasny

Tyle przelewów robią Polacy

W maju 2026 roku Polacy wykonali 183,54 transakcje w ramach systemu Elixir. Ich łączna wartość dobiła do 791,29 mld zł. Dla porównania rok wcześniej, czyli w maju 2025 roku, przelewów nie tylko było więcej (187,31 mln), ale ich wartość również była wyższa (792,03 mld zł). Oznacza to spadek o 2 proc. pod względem liczby transakcji.

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Jeśli chodzi o przelewy w systemie Euro Elixir, to tych było w maju 2026 roku w sumie 4,49 mln, a wartość wyniosła 33,25 mld euro. Tutaj również doszło do spadku, chociaż niewielkiego. Rok wcześniej transakcji było 4,66 mln, a ich wartość wyniosła 32,38 mld euro. Tutaj, pod względem liczbowym, mowa o spadku rzędu 4 proc.

Jednak najciekawiej prezentują się dane dotyczące systemu Express Elixir, który pozwala na przelewy natychmiastowe, w tym BLIKIEM na telefon. Tych było w maju już 60,83 mln, a wartość wyniosła 31,11 mld zł. To wzrost aż o 13 proc. pod względem liczbowym i 18 proc. pod kątem łącznej wartości, ponieważ w maju 2025 roku było 53,91 mln transakcji o wartości 26,4 mld zł.