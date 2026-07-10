ING właśnie ogłosił. Nowa oferta wystartowała 9 lipca
ING Bank Śląski już od jakiegoś czasu mocno zachęca klientów indywidualnych do oszczędzania i aktywności. A robi to w sposób bardzo pożądany, obiecując dodatkowe korzyści i bonusy. Warto zapoznać się z najnowszą ofertą, ogłoszoną przez bank wczoraj.
ING. Nowa oferta oszczędnościowa od 9 lipca
To nic innego, jak oferta specjalna dla klientów indywidualnych. Mowa o OKO w ofercie "Bonus na start". Jest to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać. A każdy czas jest dobry, aby zacząć.
Jakie korzyści zapewnia oferta Banku ING?
Mowa o dobrych korzyściach:
- 5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków (założenie konta, zalogowanie się do aplikacji Moje ING minimum trzy razy, wykonanie 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem).
- 3,5% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. złotych przez trzy miesiące od założenia konta.
- 0,5% dla pozostałych środków.
Wszystkie szczegóły oferty zostały opisane na stronie banku ING. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że oferta ta jest ograniczona czasowo. Z wszystkich ofert można skorzystać jedynie do 12 sierpnia 2026 roku.
Jeśli chodzi o oszczędzanie wakacyjne, to ciekawą ofertę ma również Bank Pekao oraz mBank. W obu przypadkach, z promocji można skorzystać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2026.