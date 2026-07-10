ING właśnie ogłosił. Nowa oferta wystartowała 9 lipca

ING. Nowa oferta oszczędnościowa od 9 lipca

To nic innego, jak oferta specjalna dla klientów indywidualnych. Mowa o OKO w ofercie "Bonus na start". Jest to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać. A każdy czas jest dobry, aby zacząć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakie korzyści zapewnia oferta Banku ING?

Mowa o dobrych korzyściach:

5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków (założenie konta, zalogowanie się do aplikacji Moje ING minimum trzy razy, wykonanie 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem).

3,5% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. złotych przez trzy miesiące od założenia konta.

0,5% dla pozostałych środków.

Wszystkie szczegóły oferty zostały opisane na stronie banku ING. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że oferta ta jest ograniczona czasowo. Z wszystkich ofert można skorzystać jedynie do 12 sierpnia 2026 roku.