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ING właśnie ogłosił. Nowa oferta wystartowała 9 lipca

ING Bank Śląski już od jakiegoś czasu mocno zachęca klientów indywidualnych do oszczędzania i aktywności. A robi to w sposób bardzo pożądany, obiecując dodatkowe korzyści i bonusy. Warto zapoznać się z najnowszą ofertą, ogłoszoną przez bank wczoraj.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
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ING właśnie ogłosił. Nowa oferta wystartowała 9 lipca
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ING. Nowa oferta oszczędnościowa od 9 lipca

To nic innego, jak oferta specjalna dla klientów indywidualnych. Mowa o OKO w ofercie "Bonus na start". Jest to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać. A każdy czas jest dobry, aby zacząć. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakie korzyści zapewnia oferta Banku ING?

Mowa o dobrych korzyściach:

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  • 3,5% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. złotych przez trzy miesiące od założenia konta.
  • 0,5% dla pozostałych środków. 

Wszystkie szczegóły oferty zostały opisane na stronie banku ING. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że oferta ta jest ograniczona czasowo. Z wszystkich ofert można skorzystać jedynie do 12 sierpnia 2026 roku

Jeśli chodzi o oszczędzanie wakacyjne, to ciekawą ofertę ma również Bank Pekao oraz mBank. W obu przypadkach, z promocji można skorzystać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2026. 

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Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski