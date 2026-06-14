Ile drinków podnosi ryzyko wczesnej śmierci? Rząd USA chciał to ukryć

Alkohol zabija już od jednego drinka dziennie

Badanie "Alcohol Intake and Health Study", zlecone jeszcze przez administrację Bidena i opublikowane w "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", przynosi jednoznaczny wniosek. Nawet jeden drink dziennie podnosi ryzyko zgonu z przyczyn bezpośrednio związanych z alkoholem. Badaniem kierował zespół pod przewodnictwem Kevina Shielda, specjalisty w dziedzinie epidemiologii uzależnień z Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego w Toronto. Ryzyko zgonu proporcjonalnie rośnie z każdym kolejnym drinkiem i tempo przyrostu skacze zaskakująco szybko.

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Mężczyźni pijący powyżej 6,5 drinka tygodniowo i kobiety przekraczające 7 drinków tygodniowo osiągają już próg ryzyka wynoszący ponad 1 na 1000 przypadków śmierci przypisanej alkoholowi. Przy 14 drinkach tygodniowo, czyli dwóch dziennie, ryzyko śmierci z powodu alkoholu wynosi już 1 na 25 — to 4 procent. Do tego dochodzi wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi, nowotwory jamy ustnej i przełyku, marskość wątroby oraz śmiertelnych wypadków. Co ważne, badanie opiera się wyłącznie na danych z USA i stosuje metodologia analizy śmiertelności według przyczyn. W praktyce oznacza to, że zamiast liczyć wszystkie zgony razem, analizuje osobno każdą chorobę powiązaną z alkoholem.

To podejście pozwala uniknąć zniekształceń typowych dla starszych analiz, gdzie byli pijacy rzucający alkohol z powodu choroby byli błędnie zaliczani do abstynentów — przez co umiarkowani pijący wyglądali na zdrowszych, niż są w rzeczywistości.

Przez lata obowiązywała zasada "dwa drinki dla mężczyzn, jeden dla kobiet dziennie" jako granica umiarkowanego, stosunkowo bezpiecznego picia. Nowe dane tej granicy nie potwierdzają — ryzyko zaczyna się wcześniej, niż zakładano, i nie znika nawet przy bardzo małym spożyciu.

Administracja Trumpa pominęła badanie w wytycznych dietetycznych

Wyniki badania nie trafiły do zaktualizowanych federalnych wytycznych żywieniowych opublikowanych w styczniu 2025 roku. Robert Vincent, były analityk Agencji ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego (SAMHSA), który przez prawie dwie dekady zajmował się polityką zapobiegania uzależnieniom i który nadzorował powstawanie tego badania, twierdzi, że administracja celowo je pominęła.

"Ryzyko zaczyna się od pierwszego drinka" - mówił Vincent, który został zwolniony w ramach cięć DOGE w kwietniu 2025 roku. Jego zdaniem za decyzją o przemilczeniu wyników stoi presja ze strony przemysłu alkoholowego. Departament Zdrowia (HHS) odrzuca tę interpretację, twierdząc, że wytyczne opierają się na całości dostępnych dowodów naukowych.

Nowe zalecenia brzmią ogólnikowo: "pij mniej" - bez konkretnych liczb. Zdaniem Vincenta taki komunikat jest niewystarczający dla osób z cukrzycą, genetycznym obciążeniem chorobami nowotworowymi czy podwyższonym ryzykiem kardiologicznym, które potrzebują precyzyjnych danych, żeby podejmować świadome decyzje.