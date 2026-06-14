Korzystasz z pada do PS5 na PC? Od teraz uzyskasz dodatkowe funkcje

Wreszcie wszystkie funkcje DualSense na PC przez Bluetooth

Posiadacze DualSense do tej pory mogli jedynie liczyć na bardzo prymitywną implementację obsługi tego pada na PC. W zasadzie praktycznie żadna z funkcji kontrolera PS5 nie działała na komputerach osobistych przez Bluetooth.

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W praktyce jedyne, z czego mogliśmy skorzystać bezprzewodowo, to żyroskopy oraz podstawowe wibracje.

Natomiast aby skorzystać z adaptacyjnych spustów, haptyki, głośnika zintegrowanego z kontrolerem, a także aktualizacji firmware'u, trzeba było podpinać DualSense przez kabel USB-C do PC.

Nie wygląda na to, że prędko doczekamy się aktualizacji ze strony Sony, które wdrożyłyby wszystkie funkcje DualSense przez Bluetooth.

Nic jednak straconego. Jeden sprytny deweloper stworzył aplikację DSX, która odblokowuje wszystkie możliwości kontrolera PS5 na PC — i to przez Bluetooth.

Aplikacja DSX doczekała się teraz wersji 3.2 w formie bety. Po pobraniu i aktualizacji pozwoli ona korzystać przez Bluetooth z: adaptacyjnych spustów, haptyki, zintegrowanego głośnika, podpiętego headsetu przez wejście 3,5 mm, mikrofonu oraz żyroskopów.